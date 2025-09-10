Anelhí Arias Barahona acusa a Pamela López de haber sido amante de Dayron Martin y revive un capítulo polémico de su vida. Dayron responde, pero la controversia no se detiene.

La animadora Anelhí Arias Barahona decidió romper su silencio y lanzar fuertes acusaciones contra Pamela López, exesposa de Christian Cueva. Según la conductora, mientras aún mantenía una relación con el cantante Dayron Martin, López habría tenido un acercamiento con él que terminó por marcarla profundamente.

“Yo estaba peleada por tres semanas, casi un mes con Dayron y todos me decían, músicos, estilistas, las esposas de los músicos, que ella se paseaba por todo Trujillo con él, que los veían juntos en varios lugares y que se subía al bus de Los Villacorta. (…) Para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco, ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho”, contó Anelhí Arias en entrevista para Trome.

“Ella lo seguía buscando”: la versión de Anelhí sobre Pamela López

Arias Barahona recordó que, tras reconciliarse con Dayron, las actitudes de Pamela López no habrían cambiado. “Luego que me amisté con Dayron, ella lo seguía buscándolo en los conciertos, se montaba nuevamente en el bus de Los Villacorta. (…) Yo era la esposa de Dayron, lo mismo que le hicieron a ella, ella me lo hizo a mí. Los dos gozaron, se pachamanquearon, se juntaron, pero fui la afectada, no invento, ella sabe que es verdad”, agregó con firmeza.

Con estas declaraciones, Anelhí comparó la situación con los conflictos actuales de López y señaló que, en su momento, también se sintió traicionada por su comportamiento.

Dayron Martin responde a las acusaciones

Consultado sobre el tema en el programa Trivu TV, Dayron Martin trató de restar importancia a la versión de Anelhí y evitó confirmar un supuesto romance con Pamela López. “Yo cuando cantaba en Los Villacorta, me fui a vivir a Trujillo y allá en Trujillo tuve una vida, ¿entiendes? Ahí conocí muuuuchas cosas, la comida norteña,… Me encantó la comida norteña. Yo la conocí en Trujillo, pero solamente la conocí y ya”, mencionó el cantante cubano.