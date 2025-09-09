Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas”

Amy Gutiérrez habló sin filtró y reveló cómo enfrenta estas presiones y destacó la fuerza de la unión femenina.

La cantante peruana Amy Gutiérrez estuvo de invitada en el programa Mood Cast, donde abrió una conversación incómoda, pero necesaria: el machismo en el mundo de la música. La salsera aseguró que, en muchas ocasiones, el propio público y los círculos de poder dentro de la industria fomentan rivalidades entre mujeres mientras los conflictos entre hombres pasan desapercibidos.

Amy Gutiérrez considera que el mismo público es quien defiende al machista

Con total franqueza, Amy señaló que la desigualdad todavía está presente en el rubro musical: “Muchas veces, las personas impulsan, no todo el mundo, pero a veces es el mismo público quien defiende al machista”, lamentó.

La intérprete también criticó la forma en que se generan enfrentamientos innecesarios para llamar la atención:

“Existen muchos artistas que se meten a la moda de querer crear un enfrentamiento, porque sienten que pueden impulsar su carrera. (…) Y es que, como se ha dicho, le hacen más caso a las mujeres artistas cuando se pelean que a dos artistas hombres”.

Incluso confesó que, en algún momento, intentaron involucrarla en esas polémicas, pero decidió mantenerse firme: “Como todo ser humano algunas veces he querido pisar el palito y hacer las cosas de otra manera, porque a veces uno en el camino de la música quiere lograr muchas cosas y la impaciencia puede ser tu peor enemigo”.

“Unidas somos más fuertes”

Amy dejó claro que no se alinea con etiquetas extremas, pero reconoció que aún persisten actitudes machistas.

“Es mucho más entretenido ver a dos mujeres artistas y eso tiene un cierto grado de machismo. Además, a veces son los mismos hombres los que enfrentan a dos mujeres. Entonces, es muy fuerte, yo a veces trato de no tocar esos temas porque siento en el medio”, expresó.

Sin embargo, también destacó los avances que han logrado las mujeres en la música: “Yo no soy ni machista ni feminista, sin embargo, personalmente siento que ya no es tan fuerte, porque ya hay mujeres que lideran sus orquestas y emprendimientos. Así que, todas unidas somos más fuertes”.