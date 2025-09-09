Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas”

Amy Gutiérrez habló sin filtró y reveló cómo enfrenta estas presiones y destacó la fuerza de la unión femenina.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas”
    Emy Gutierrez se sincera acerca de la industria musical en el Perú.
    Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas”

    La cantante peruana Amy Gutiérrez estuvo de invitada en el programa Mood Cast, donde abrió una conversación incómoda, pero necesaria: el machismo en el mundo de la música. La salsera aseguró que, en muchas ocasiones, el propio público y los círculos de poder dentro de la industria fomentan rivalidades entre mujeres mientras los conflictos entre hombres pasan desapercibidos.

    Amy Gutiérrez considera que el mismo público es quien defiende al machista

    Con total franqueza, Amy señaló que la desigualdad todavía está presente en el rubro musical: “Muchas veces, las personas impulsan, no todo el mundo, pero a veces es el mismo público quien defiende al machista”, lamentó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    La intérprete también criticó la forma en que se generan enfrentamientos innecesarios para llamar la atención:

    “Existen muchos artistas que se meten a la moda de querer crear un enfrentamiento, porque sienten que pueden impulsar su carrera. (…) Y es que, como se ha dicho, le hacen más caso a las mujeres artistas cuando se pelean que a dos artistas hombres”.

    Incluso confesó que, en algún momento, intentaron involucrarla en esas polémicas, pero decidió mantenerse firme: “Como todo ser humano algunas veces he querido pisar el palito y hacer las cosas de otra manera, porque a veces uno en el camino de la música quiere lograr muchas cosas y la impaciencia puede ser tu peor enemigo”.

    “Unidas somos más fuertes”

    Amy dejó claro que no se alinea con etiquetas extremas, pero reconoció que aún persisten actitudes machistas.

    “Es mucho más entretenido ver a dos mujeres artistas y eso tiene un cierto grado de machismo. Además, a veces son los mismos hombres los que enfrentan a dos mujeres. Entonces, es muy fuerte, yo a veces trato de no tocar esos temas porque siento en el medio”, expresó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de Cueva

    Sin embargo, también destacó los avances que han logrado las mujeres en la música: “Yo no soy ni machista ni feminista, sin embargo, personalmente siento que ya no es tan fuerte, porque ya hay mujeres que lideran sus orquestas y emprendimientos. Así que, todas unidas somos más fuertes”.

    La artista reafirmó así su postura de trabajar con respeto, independencia y resiliencia en una industria donde, asegura, la sororidad será siempre la mejor herramienta para abrir camino.

    SOBRE EL AUTOR:
    Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"

    ¿Tula Rodríguez tiene una mala relación con los hijos de Javier Carmona?

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Lo más vistos en Farándula

    Esposa del hijo de Eva Ayllón NO RETROCEDE en proceso contra Natalia Málaga: Fiscal pide PRISIÓN para exvoleibolista

    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;