Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de Cueva

Pamela Franco brilló en un show nocturno con un elegante vestido negro, sorprendiendo a todos en medio de los rumores de infidelidad de Cueva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de Cueva
    Pamela Franco | Composición Wapa | Instagram
    Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de Cueva

    Pamela Franco volvió a acaparar todas las miradas tras la reciente polémica con Christian Cueva. La cantante de cumbia sorprendió en un show nocturno luciendo un elegante vestido negro, conocido en el mundo de la moda como el “vestido de la venganza”. Este look impactante no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comentaron su fuerte mensaje en medio de los rumores de infidelidad del futbolista, reafirmando su estilo audaz y seguro en el escenario.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija de Jefferson Farfán se atreve al primer y radical cambio de look y sorprende a todos

    Pamela Franco sorprende con radiante vestido negro tras polémica con Cueva

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Alejandra Baigorria celebra sus 37 años con un look total black arrasador, lleno de brillos y transparencias

    ¿Qué es el vestido de la venganza? 

    El “vestido de la venganza” es un icono en la moda lucido por la princesa Diana de Gales, quien después de la infidelidad y traición de su esposo, el príncipe Carlos, con Camila Parker Bowles, salió a las calles a relucir su belleza y fortaleza en medio de polémicas. 

    Características del “Vestido de la venganza”

    • Es un vestido negro, confeccionado en crepé de seda, que se inscribe en la tradición del "Little Black Dress" popularizado por Coco Chanel. 
    • Presenta un estilo asimétrico, con un escote tipo Bardot que deja los hombros al descubierto, lo que le otorga un aire atrevido y sensual. La falda está drapeada, lo que añade un toque de sofisticación.
    • Diana complementó el vestido con un collar de perlas y un gran zafiro, lo que acentuó su elegancia. La combinación de estos elementos creó un look que no solo era atractivo, sino también estratégico, ya que buscaba desviar la atención de la controversia en torno a su matrimonio.
    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de Cueva
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Angelina Jolie impacta al mundo con drástico cambio de look y nuevo estilo para nueva película

    Ana Paula Consorte causa furor con impactante micro bikini que roba miradas y Guerrero reacciona

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;