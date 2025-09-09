Pamela Franco volvió a acaparar todas las miradas tras la reciente polémica con Christian Cueva. La cantante de cumbia sorprendió en un show nocturno luciendo un elegante vestido negro, conocido en el mundo de la moda como el “vestido de la venganza”. Este look impactante no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comentaron su fuerte mensaje en medio de los rumores de infidelidad del futbolista, reafirmando su estilo audaz y seguro en el escenario.