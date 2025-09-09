Pamela Franco reaparece con arrasador 'vestido de la venganza' tras rumores de infidelidad de CuevaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco volvió a acaparar todas las miradas tras la reciente polémica con Christian Cueva. La cantante de cumbia sorprendió en un show nocturno luciendo un elegante vestido negro, conocido en el mundo de la moda como el “vestido de la venganza”. Este look impactante no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comentaron su fuerte mensaje en medio de los rumores de infidelidad del futbolista, reafirmando su estilo audaz y seguro en el escenario.
Pamela Franco sorprende con radiante vestido negro tras polémica con Cueva
¿Qué es el vestido de la venganza?
El “vestido de la venganza” es un icono en la moda lucido por la princesa Diana de Gales, quien después de la infidelidad y traición de su esposo, el príncipe Carlos, con Camila Parker Bowles, salió a las calles a relucir su belleza y fortaleza en medio de polémicas.
Características del “Vestido de la venganza”
- Es un vestido negro, confeccionado en crepé de seda, que se inscribe en la tradición del "Little Black Dress" popularizado por Coco Chanel.
- Presenta un estilo asimétrico, con un escote tipo Bardot que deja los hombros al descubierto, lo que le otorga un aire atrevido y sensual. La falda está drapeada, lo que añade un toque de sofisticación.
- Diana complementó el vestido con un collar de perlas y un gran zafiro, lo que acentuó su elegancia. La combinación de estos elementos creó un look que no solo era atractivo, sino también estratégico, ya que buscaba desviar la atención de la controversia en torno a su matrimonio.