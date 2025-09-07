Wapa.pe
Alejandra Baigorria celebra sus 37 años con un look total black arrasador, lleno de brillos y transparencias

Alejandra Baigorria celebra sus 37 años con un look total black de transparencias que roba todas las miradas y marca tendencia en su gran fiesta.

    Alejandra Baigorria celebró a lo grande sus 37 años, optando por una íntima reunión con amigos y familiares el 7 de septiembre, un día antes de su cumpleaños oficial. La empresaria no pasó desapercibida gracias a su look arrasador en total black, que se adueñó de la noche. Días antes, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look y posando en topless, demostrando una vez más su estilo audaz y su presencia imponente.

    Alejandra Baigorria se apodera del total black para su cumpleaños

    Alejandra Baigorria y su transformación a 'pelinegra'

    El sábado 6 de setiembre, a días de su cumpleaños, la popular “gringa de Gamarra” alborotó las redes sociales con un look jamás visto. Alejandra sorprendió luciendo una peluca de cabello largo y negro, arriesgándose con un estilo total black que incluyó un sensual topless.

    En medio de una sesión de fotos, la empresaria quiso mostrar su faceta más radiante, sensual y empoderada. El cambio no solo impactó a sus seguidores, sino que además se alinea con las tendencias actuales de la moda, donde el cabello negro transmite poder y los abrigos de pelo se consolidan como prenda icónica entre celebridades.

