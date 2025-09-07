Alejandra Baigorria celebra sus 37 años con un look total black de transparencias que roba todas las miradas y marca tendencia en su gran fiesta.

Alejandra Baigorria celebró a lo grande sus 37 años, optando por una íntima reunión con amigos y familiares el 7 de septiembre, un día antes de su cumpleaños oficial. La empresaria no pasó desapercibida gracias a su look arrasador en total black, que se adueñó de la noche. Días antes, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look y posando en topless, demostrando una vez más su estilo audaz y su presencia imponente.

Alejandra Baigorria se apodera del total black para su cumpleaños

Alejandra Baigorria y su transformación a 'pelinegra'

El sábado 6 de setiembre, a días de su cumpleaños, la popular “gringa de Gamarra” alborotó las redes sociales con un look jamás visto. Alejandra sorprendió luciendo una peluca de cabello largo y negro, arriesgándose con un estilo total black que incluyó un sensual topless.