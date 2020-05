Cabello negro: ¿Cómo mantenerlo más brillante e hidratado?

El cuidado del cabello negro no es uno de los más complicados pues gracias a su tonalidad oscura no es tan difícil mantener su color. Sin embargo, a veces también puede lucir opaco y sin vida por lo que resulta indispensable aplicar mascarillas y tratamientos capilares para no descuidarlo.

Por ello esta vez queremos compartirte algunos tips de belleza para que tu pelo se mantenga brillante y luminoso por mucho más tiempo.

Evita exponerlo demasiado al sol

Esta es una de las premisas que no podemos olvidar pues nuestro pelo, así como nuestra piel, también sufre los estragos de la radiación UV. Te recomendamos que al momento de salir de casa cubras tu pelo con un sombrero o una pañoleta. Evita exponerte durante las horas de mayor radiación que suelen entre las 10: 00 a. m. y 4: 00 p. m.

Aplica mascarillas capilares

Las mascarillas capilares son nuestras mejores amigas cuando se trata de mantener nuestro cabello bien cuidado. En este caso para preservar y darle un baño de color puedes usar ingredientes naturales como el café o el té negro pues te ayudarán a mantener la pigmentación de tu melena.

Reduce el uso de herramientas de calor

El uso constante de la plancha, tenaza y otros tratamientos que impliquen productos químicos dañan nuestro pelo a largo plazo. Si vas a realizarte algún peinado especial o quieres renovar tu look trata de no hacerlo tan seguido, de lo contrario, tu cabello terminará maltratado y dañado.

Date un descanso de las herramientas de calor y deja que tu cabello se relaje un poco antes de comenzar un nuevo tratamiento que incluya algún químico. Y si quieres reducir el uso de la secadora, aprende cómo secar tu pelo correctamente con una toalla.

Lava tu pelo con agua fría o tibia

El agua caliente es el principal enemigo del cabello. Las altas temperaturas generan un aumento de grasa en el cuero cabelludo y provocan que el incremento del tan temido frizz. Si no estás acostumbrada al agua fría puedes lavar tu pelo aparte para evitar caer en la tentación de realizarlo con agua caliente.

Así que ya lo sabes wapa aplica estas recomendaciones para mejorar el estado de tu cabello y mantenerlo más brillante e hidratado durante todo el año.