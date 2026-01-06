Wapa.pe
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

La juramentación de Delcy Rodríguez no pasó desapercibida. En redes, usuarios cuestionaron su vestido, al considerarlo lujoso y distante de la crisis venezolana.

    El vestido de Delcy Rodríguez en la jura como presidenta interina de Venezuela. | Composición Wapa
    Este lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió oficialmente la presidencia encargada de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro durante una operación militar realizada el sábado 3. La ceremonia de juramentación, a cargo del Parlamento venezolano, captó la atención de la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional.

    Más allá del contexto político, las miradas también se centraron en los detalles del acto. En redes sociales, la elección del vestido de la nueva mandataria se volvió viral, generando críticas por considerarlo lujoso frente a la crisis que atraviesa el país.

    El ostentoso vestido de Delcy Rodríguez en su juramentación

    Internautas han señalado que el vestido corresponde a un diseño de la italiana Chiara Boni: un midi con volantes y dobladillo asimétrico en tonos turquesa o aguamarina. La prenda se encuentra a la venta en la tienda online Farfetch, plataforma que comercializa artículos de lujo directamente desde boutiques y casas de moda.

    Algunas imágenes difundidas en redes sitúan su valor en 14.494 dólares, lo que en soles peruanos equivale aproximadamente a S/ 48.600. Sin embargo, ese monto correspondería a un precio con descuento, ya que el valor original, según las mismas imágenes, alcanzaría los 21,372 dólares (S/. 71,929).

    Aunque esta cifra se difundió ampliamente, la mañana del 6 de enero el valor real del vestido se ubicaba más bien entre $600 y $700; no se ha aclarado por qué existió una diferencia tan marcada. Hasta ahora, Rodríguez no ha comentado sobre la controversia, mientras que los comentarios en redes siguen cuestionando su elección ante la difícil situación económica que atraviesa Venezuela.

