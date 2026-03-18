Durante su intervención en ‘La Manada’, Mario Irivarren dejó en suspenso su permanencia en el programa y reflexionó sobre el daño causado en su relación con Onelia Molina.

El escándalo que rodea a Mario Irivarren tras el ampay que lo mostró besando a otra mujer en Argentina sigue generando repercusiones. En medio de la polémica por su ruptura con Onelia Molina, el exchico reality decidió pronunciarse durante una reciente emisión del programa digital 'La Manada', donde abordó públicamente el error que cometió y ofreció disculpas. El influencer sorprendió al dejar inconclusa su permanencia en el podcast, despidiéndose de sus seguidores.

Mario Irivarren deja en suspenso su permanencia en 'La Manada' tras disculparse públicamente

Durante su intervención, el también influencer reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y expresó arrepentimiento por el daño causado a su expareja. En su mensaje, admitió que no estuvo a la altura de la relación que mantenía con Onelia Molina.

“Concuerdo con ustedes, cuando uno ya metió la pata, muchas veces salir y pedir disculpas no tiene ningún efecto. Sin duda, Onelia es la mejor mujer que conocí en mi vida y soy consciente de que nunca estuve a la altura. La perdí”, comenzó diciendo.

Tras reconocer su error frente a los conductores y seguidores del espacio digital, Irivarren también reflexionó sobre las consecuencias de sus actos y la necesidad de asumirlas. En medio de su mensaje, lanzó una frase que dejó dudas sobre su continuidad en el programa.

El exchico reality señaló que debía aceptar lo ocurrido y aprender de la situación que atraviesa. “Me toca asumirlo, asimilarlo, aprender y sobrellevar esta situación. Espero verlos pronto, bebitos, eso es todo y me despido. Gracias. Chau”.

Sus palabras llamaron la atención de los seguidores del espacio, ya que no aclaró si continuará participando en el proyecto digital, lo que generó especulaciones sobre una posible pausa o salida temporal del programa.

Mario Irivarren ofrece disculpas a Onelia Molina y a su familia

En otro momento de la transmisión, el exintegrante de realities explicó que consideró la posibilidad de no presentarse al programa tras el escándalo mediático. Sin embargo, finalmente decidió dar la cara y enfrentar públicamente la situación.

“Pensé en no presentarme, pero al analizarlo entendí que eso sería más cobarde de mi parte. Cuando uno se equivoca, hay que poner el pecho y por eso estoy aquí sentado, afrontando los hechos y dispuesto a aceptar las consecuencias que vengan de aquí en adelante”, expresó Mario.

Asimismo, reiteró que su principal intención era pedir perdón a Molina por la decepción causada tras la difusión de las imágenes que comprometieron su relación. “Lo más importante es pedirle disculpas a Onelia. Sé que le fallé, la decepcioné, le pido perdón desde lo más profundo de mi corazón”, precisó.