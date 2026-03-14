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¡Adiós a la raya al medio! La tendencia de cabello que favorece y hace lucir más joven y atractiva

Si llevas años con la raya en medio, esta temporada anímate a cambiar tu look. Tip de belleza: prueba peinados que rejuvenezcan tu rostro.

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    ¡Adiós a la raya al medio! La tendencia de cabello que favorece y hace lucir más joven y atractiva
    ¡Adiós a la raya media en el pelo! La tendencia de primavera 2026 que favorece a mujeres de 50
    ¡Adiós a la raya al medio! La tendencia de cabello que favorece y hace lucir más joven y atractiva

    Si llevas años con la raya en medio, esta primavera 2026 puede ser el momento ideal para un cambio sutil pero efectivo. No se trata de un corte drástico ni un nuevo tinte, sino de mover la raya unos centímetros: un detalle simple que transforma por completo el look.

    Este peinado lateral, que gana protagonismo, favorece especialmente a mujeres mayores de 50, aportando volumen, suavizando facciones y dando un aire fresco y rejuvenecido al rostro.

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    La raya lateral marca tendecia este 2026

    En los últimos años, la raya al medio fue la protagonista de las tendencias de belleza, siendo la preferida en redes sociales, pasarelas y entre numerosas celebridades. No obstante, como ocurre en el mundo de la moda, lo que está de moda siempre tiende a cambiar.

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    Actualmente, muchos estilistas están apostando por la raya lateral, un look que tuvo gran popularidad en los 2000 y que regresa con un estilo más natural. Lo mejor es que no hace falta cortar ni alargar el cabello; solo con desplazar la raya a un lado, el peinado se renueva por completo.

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    Raya lateral: el cambio sutil que aporta volumen y rejuvenece tu look

    A cierta edad, muchas mujeres buscan peinados que sean elegantes, actuales y fáciles de manejar. En este contexto, la raya lateral se convierte en una opción perfecta. Los expertos en cabello la recomiendan porque ofrece varios beneficios:

    • Aumenta el volumen en la raíz, ideal para cabellos que lucen más finos.
    • Suaviza los rasgos faciales, especialmente en la zona de mejillas y mandíbula.
    • Añade movimiento al peinado, evitando que el look se vea rígido o plano.

    Lo más atractivo de esta tendencia es que no requiere transformaciones drásticas ni largas sesiones en el salón. Muchas veces, simplemente mover la raya unos centímetros hacia un lado y trabajar el volumen es suficiente para notar un cambio significativo en la apariencia del rostro. Así, sin esfuerzo ni incomodidad, se logra un look fresco, moderno y favorecedor que realza la belleza natural de cada mujer.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós a la raya al medio! La tendencia de cabello que favorece y hace lucir más joven y atractiva
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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