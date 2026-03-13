Zendaya aparece vestida de blanco en la alfombra roja de los EBWHA 2026, en medio de rumores de boda: ¿Indirecta?

La actriz Zendaya brilló en los Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 con un vestido blanco ochentero, fusionando tres hitos de moda en medio de rumores de boda secreta.

Zendaya revive un ícono del cine y la moda en la alfombra roja. | Composición Wapa | Instagram

Zendaya revive un ícono del cine y la moda en la alfombra roja. | Composición Wapa | Instagram

Zendaya volvió a robar todas las miradas durante una ceremonia en Los Ángeles que reunió a importantes figuras del cine y la televisión. En los Essence Black Women in Hollywood Awards, la actriz deslumbró con un vestido que evocó la nostalgia de décadas pasadas, fusionando tres íconos de la moda en un solo look.

Su elección estilística no solo destacó por su elegancia, sino también por la forma en que rindió homenaje a la historia de la moda.

Aunque el diseño original de Houston incluía dos flores y un dobladillo más largo, Sarah Jessica Parker lució más tarde la versión que inspira a Zendaya en los créditos iniciales de la película Sexo en Nueva York de 2008. La reinterpretación actual presenta únicamente una gran flor de hibisco y una falda más corta.

Zendaya deslumbra con un vestido de Whitney Houston en los premios Essence Black Women in Hollywood.

El estilista de Zendaya, Law Roach, compartió imágenes de Houston y Bradshaw en X, anticipando el look. En la alfombra roja, Zendaya publicó un video titulado: "Una pieza icónica de la historia de la moda en Essence Women en Hollywood hoy".

Roach es reconocido por su talento para conseguir prendas vintage de gran valor histórico; recientemente vistió a Ariana Grande con un vestido que perteneció a Carol Burnett y ha estilizado a Zendaya con numerosas piezas de archivo impresionantes.