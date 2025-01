La suya era una de las apariciones más esperadas en la 82ª edición de los Globos de Oro , celebrada este domingo en Los Ángeles, donde la alfombra roja brilló con estilismos deslumbrantes. Una vez más, Zendaya acaparó todas las miradas gracias a su impecable elección de estilo para una noche tan especial, en la que competía como nominada a mejor actriz principal por su papel en la película Rivales. A sus 28 años, no solo es una de las actrices más destacadas de Hollywood, sino también un verdadero ícono de la moda . Sus apariciones públicas van más allá de lucir impresionantes diseños vintage o de Alta Costura, ya que cada look suele llevar consigo una historia o transmitir un mensaje. Este enfoque cuidadosamente elaborado es fruto de su colaboración con el estilista Law Roach, con quien forma un dúo que nunca deja de sorprender.

La intérprete deslumbró con un sofisticado diseño de seda en un vibrante color naranja, un vestido bustier de silueta columna confeccionado en satén y firmado por Louis Vuitton, casa de la que es embajadora. La pieza, creada a medida, destacaba por su voluminosa cola plisada y un romántico escote en forma de corazón, que enmarcaba un exclusivo collar de diamantes de Bvlgari.



En esta ocasión, la protagonista de Euphoria decidió rendir homenaje a Joyce Bryant, una icónica cantante de color y activista de los derechos civiles, reconocida por su impacto cultural en los años 40 y 50. Bryant, apodada "The Bronze Blonde", no solo desafiaba las normas de la época con su inigualable voz, sino también con su estilo único y adelantado a su tiempo. Su predilección por los vestidos ajustados de silueta columna y escotes palabra de honor, combinados con su cabello ondulado teñido de plateado, la convirtió en un referente de elegancia y osadía.



Además, la actriz sorprendió con un cambio de look que no pasó desapercibido: lucía una melena corta estilo bob con ondas suaves en un tono cobrizo, evocando el color de pelo que popularizó en 2019, pero con un aire renovado. Este detalle, sumado al resto de su estilismo, reafirma su habilidad para reinventarse y rendir tributo a figuras legendarias mientras establece nuevas tendencias.