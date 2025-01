“Pamela Franco sí cumplió con el trato, pero el que no cumplió fue Cueva; no se presentó al show. Así que voy a tener que proceder legalmente por incumplimiento de compromiso, tendré que proceder porque él no se presentó al concierto. Yo cumplí con ellos en darle permiso para que puedan difundir la obra y todo. El lunes, me reuniré con los abogados de APDAYC para proceder porque no es justo, pues si uno se compromete en algo para no llegar al aspecto legal”, sostuvo.

Esto no fue todo, pues José Yzazaga lamentó que Cueva no cumpliera: “Ya no lo va a cantar él, porque simplemente se va dedicar al fútbol y no va a poder cantarla, de repente lo interpreta otra persona, no sé. Cueva no tiene palabra, no tiene nada. Bueno, me da mucha pena ese muchacho. Pero como dicen, los actos de la persona hablan por sí solo”.