Durante la Navidad, Melissa Klug destacó la bendición de ser abuela gracias a sus nietos, pero su mensaje estuvo cargado de nostalgia al mencionar la falta de su abuela en las celebraciones familiares. Al escucharla, Samahara no pudo evitar romper en llanto:

"Ella nos crió a todas: a mi mamá, a nosotras. Estuvo con mi hija, y lo que más me duele es que no pudo conocer a Ainara. No terminamos de disfrutarla", declaró entre lágrimas durante una entrevista en América Hoy.