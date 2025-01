Jonathan Maicelo sorprendió al aparecer luciendo una nueva apariencia tras someterse a una rinoplastia. El boxeador peruano luce totalmente distinto tras hacerse esta cirugía plástica y no pasó desapercibido. Incluso, su exnovia Samantha Batallanos no pudo evitar reaccionar de forma hilarante al ver que Maicelo se veía totalmente distinto.

La modelo Samantha Batallanos no se guardó nada al reaccionar al nuevo perfil que luce su expareja Jonathan Maicelo y envió un mensaje a la cuenta de Instagram de ‘ Instarándula ’ sorprendiendo con su comentario hacia el boxeador.

“JAJAJAJAJAJAJA…No lo había visto…me mato”, dijo comentando una historia de Samuel Suárez quien publicó las imágenes de cómo se veía Maicelo ahora con su nueva nariz. Mediante notas de voz, Samantha afirmó que, durante su relación con Jonathan, siempre le aconsejó no aceptar canjes para hacerse cirugías en su rostro, pues lo mejor era invertir en un buen cirujano.

“Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije, no aceptar cualquier canje si es en la cara... canje puede ser para otras cosas, pero cuando es en la cara no, tienen que invertir, como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano...”, añadió.