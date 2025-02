Karime Scander, la talentosa actriz que da vida a Alessia Montalbán en Al Fondo Hay Sitio, ha iniciado una nueva aventura junto al equipo de "Al fondo hay sitio" para las grabaciones de la temporada 2025. En su viaje a China, donde el frío es implacable, la también modelo no ha dejado de deslumbrar con su estilo chic y sofisticado. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido algunos de sus looks más abrigadores, demostrando que hay una prenda en particular que nunca pasa de moda durante el invierno. Versátil, elegante y funcional, esta pieza clave no solo aporta un toque fashionista a cualquier outfit, sino que también garantiza protección contra las bajas temperaturas. En este artículo de Wapa, descubre todos los detalles de su impactante elección de moda.