Jefferson Farfán rompe su silencio tras comunicado de Xiomy sobre su ruptura: "Ha terminado"

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba de manera tajante: "He dado por finalizada mi corta relación". Las palabras de la modelo dejaron entrever que la separación no fue en los mejores términos, lo que alimentó la curiosidad de sus fans y del público en general. Las especulaciones no tardaron en aparecer, señalando posibles conflictos personales y diferencias irreconciliables. Sin embargo, la falta de una respuesta por parte de Farfán mantenía la intriga hasta ahora.