"Yo juré no volver a tener perros, el dolor fue tan intenso en mi vida, incluso me dio una hepatitis tan fuerte, cerré la posibilidad emocional muchos años. Mis hijos me pedían perros y no porque botaran perro, por la conexión afectiva al animalito, al ser indefenso que depende de ti todos los años que Diosito te los deje al costado ", agregó.