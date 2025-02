El mundo de la belleza está en constante evolución, y las tendencias virales no dejan de sorprendernos. Uno de los trucos más comentados en redes sociales es agregar sal al shampoo, una técnica que promete transformar la melena al reducir el exceso de grasa y aportar más volumen y textura. La lógica detrás de este método radica en la capacidad de la sal para absorber la grasa y exfoliar suavemente el cuero cabelludo, lo que puede dejar el cabello con una sensación de mayor frescura y ligereza. Sin embargo, es importante aplicarlo con moderación para evitar efectos adversos como la resequedad. Si decides probarlo, asegúrate de elegir una sal de grano fino y mezclarla con un shampoo hidratante para equilibrar sus efectos y mantener tu melena saludable y radiante.

Aunque esta técnica puede ser útil para equilibrar la grasa, exfoliar y aportar volumen, no es recomendable para todos los tipos de cabello. Evítala si tienes el cuero cabelludo seco o sensible, ya que podría causar irritación. También es preferible no usarla si tu cabello está teñido o sometido a tratamientos químicos, ya que la sal puede acelerar la pérdida de color y aumentar la resequedad. Si experimentas caída excesiva de cabello, el uso de sal podría agravar el problema debido a la fricción.