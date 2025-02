La influencer y su pareja contó que no salió contenta de la cita: "Igual medio bad porque el doctor en la Delgado que me tocó tampoco se esforzó en querer verla, ni moverla y tomarle foto, así que, si quieren ver a su bebé en 3D, vayan con recomendados como Enrique Gil que dicen que si busca la carita y la fotito linda. Me sentí estafada. Me debería quejar, pero no quise generar problema", manifestó.