La popular modelo y cómica, Carolain Cawen, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales luego de una reciente entrevista en señal abierta donde sorprendió a todos con una contundente declaración: "Yo nunca me voy a divorciar". Este comentario ha dejado a sus seguidores asombrados, quienes no han dudado en destacar no solo su sinceridad, sino también su increíble belleza natural.



A pocos días de esta confesión, Carolain compartió en sus redes sociales una serie de fotografías con su esposo, en las que ambos posan juntos en una fiesta, mostrando no solo su amor, sino también su gran conexión en cuanto a estilo. El matching outfits entre ambos, con colores básicos como el blanco y el beige, resalta su impecable sentido de la moda, dejando claro que no solo son una pareja unida por el amor, sino también por un gusto exquisito en prendas de tendencia.