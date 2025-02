Laura Spoya, una vez más, marca tendencia con una de las propuestas más chic y atractivas en el mundo de la moda, una tendencia que se proyecta tanto en las pasarelas como en el street style. La ex reina de belleza y actual conductora de Al Sexto Día deslumbró con un magnético vestido transparente, dominado por el color negro. Con esta prenda, la influencer de moda y belleza reafirma su impecable estilismo frente al mundo de la moda, demostrando cómo llevar looks que reflejan su vibrante personalidad. Este conjunto se completó con dos detalles que lo elevaron aún más: los accesorios y su manicura, que aportaron el toque perfecto.

Elegancia y coquetería definen el impacto que Laura Spoya dejó al lucir el ‘naked dress’ en su rol como conductora de televisión. En sus primeros episodios, la modelo cautivó a la audiencia con un mini vestido negro ajustado que, gracias a las audaces transparencias, convirtió el look en el más chic y atrevido de la temporada. Para realzar aún más su estilo sofisticado, la ex reina de belleza optó por una manicura en el rojo más vibrante, el color que arrasa este mes. Los accesorios minimalistas en tono plateado con delicada pedrería completaron la propuesta, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y glamour. Este look no solo ha deslumbrado a sus seguidores, sino que también ha generado una ola de elogios, especialmente entre los fans de las transparencias, quienes han celebrado su audaz elección.