Al mostrar las imágenes en las que Cueva y Franco promocionaban su tema en una conocida emisora radial, la conductora no pudo contener su sorpresa. De manera teatral, Escribens cayó al suelo del estudio, “desmayada” por la noticia, una reacción que generó risas y asombro en los presentes, pero también dejó claro lo impactada que estaba por la nueva faceta de Cueva.

Tras el incidente, Rebeca evitó profundizar en el tema y, visiblemente afectada, prefirió pasar rápidamente al siguiente informe. "Vamos con otra noticia", dijo mientras se levantaba del suelo y se recomponía para presentar una nota sobre el futbolista Carlos Zambrano. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la imagen de la conductora "desmayada", convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la emisión.

Este incidente no es el primer cruce de Rebeca Escribens con la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. El 5 de noviembre, la conductora se mostró visiblemente incómoda y crítica respecto a la oficialización de su relación. Durante una emisión de América Espectáculos , Escribens cuestionó la estabilidad de la relación, destacando que la pareja no había empezado de la mejor manera.

"Todos sabemos que esa relación no estaba bien… Me incomoda como mamá, los hijos, me pregunto qué le dirían a sus hijos si estuvieran pasando por una situación así", expresó, mostrando su preocupación por el ejemplo que los dos podrían estar dando a sus hijos. Rebeca también hizo hincapié en que, como madre, la situación le parecía "indignante" y le preocupaba el impacto que podría tener en el futuro de los pequeños.