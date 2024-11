El cantante Gian Marco atraviesa un complicado momento en su salud. El compositor peruano reapareció en sus redes sociales publicando un emotivo video desde la clínica en el que no pudo evitar quebrarse al anunciar que tendrá que postergar sus presentaciones debido a la lesión que sufrió en la columna .

El intérprete de ‘Tú no te imaginas’ no pudo evitar quebrarse al anunciar que tendrá que posponer sus presentaciones en el unipersonal que lleva por nombre ‘Mi vida en sol mayor’, debido al padecimiento que lo tiene internado desde hace una semana.

“No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar, no se puede”, dijo mostrándose muy afectado por la situación y quebrándose ante sus seguidores.