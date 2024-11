Si bien en el programa de María Pía se le veía a cumbiambero coquetear con la influencer, este aclaró que se trataba de algo que hacían para el show, más no de algo que traspasara las pantallas. "No, eso salió de una persona que no te voy a decir, lo escuché en un TikTok, decían que era un mito urbano, no es cierto, yo tenía 15 años, había ese fastidio con la conductora que en ese entonces era María Pía y estaba la joda en la estación y jugábamos al coqueteo porque funcionaba, dígamoslo así", explicó.