¡La polémica no se detiene! Pamela Franco ha vuelto a encender las redes tras la dura acusación de Pamela López, quien la señaló como la amante de Christian Cueva . Lejos de quedarse callada, la cantante lanzó un mensaje incendiario que muchos interpretan como una respuesta directa. ¿Qué dijo y qué impacto tuvo en la farándula peruana? Aquí te contamos todos los detalles.

La guerra entre Pamela Franco y Pamela López sigue encendiéndose, y esta vez la cantante no se quedó callada tras ser tildada de "amante" por la esposa de Christian Cueva. En un contundente mensaje, Franco utilizó sus redes sociales para lanzar una indirecta que ha generado revuelo en la farándula peruana.

"El que tiene rabo e’ paja, no se arrima a la candela porque se quema. Qué rápido se le olvida a la gente su pasado... Y el presente", se lee en la historia que compartió la exintegrante de Puro Sentimiento.

Luego de recibir una carta notarial de la cantante exigiéndole retractarse por haberla llamado "amante", la esposa de Christian Cueva no solo reafirmó su postura, sino que fue más allá, exponiendo públicamente detalles sobre la relación de Franco con el futbolista y justificando sus declaraciones.

En la carta notarial de respuesta, López dejó en claro que sus palabras no constituyen difamación, sino que son un reflejo de hechos de conocimiento público.

"Sra. PAMELA CRISTLE FRANCO VIERA. Al respecto, me permito aclarar los siguientes puntos: De otro lado, si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que Ud. mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, Ud. es la 'AMANTE'. Y es su condición de amante la que afecta su honor. No son por opiniones o afirmaciones mías que su honor está mancillado, es a causa de su propia conducta, que Ud. misma ha reconocido en televisión nacional, cómo paso a demostrar”, se lee en el documento.