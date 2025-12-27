María Pía Copello vivió una Navidad diferente al viajar a EE. UU. para despedir a su hijo mayor, quien comenzará sus estudios universitarios en el extranjero.

María Pía Copello atravesó una Navidad distinta al habitual tras emprender un viaje familiar a Estados Unidos. La presentadora reveló que el motivo principal fue acompañar a su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., quien inicia estudios en el extranjero. Entre reuniones familiares y despedidas cargadas de emoción, la conductora mostró el lado más sensible de este importante cambio en su vida.

María Pía Copello despide a su hijo mayor

Desde el terminal aéreo, María Pía Copello compartió con sus seguidores el momento que marcó el inicio de una etapa completamente nueva para su familia. A través de sus redes sociales, la conductora reveló la despedida de su hijo mayor con un mensaje cargado de emoción: “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, escribió, junto a imágenes en las que aparece acompañada por Samuel y su hija menor mientras aguardaban el vuelo.

Lejos de limitarse a una simple despedida, la presentadora decidió exprimir al máximo los últimos días junto a su primogénito. En Estados Unidos, se mostró acompañándolo en los trámites previos a su ingreso a la universidad, incluso compartiendo escenas cotidianas que evidencian la estrecha relación entre madre e hijo, como cuando apareció a su lado durante los recorridos finales antes del inicio de clases.

El cambio no será temporal. María Pía confirmó que Samuel permanecerá en el país norteamericano durante cuatro años para completar su formación universitaria, un hecho que transformará la dinámica familiar y marcará una Navidad distinta para los Copello-Dyer, acostumbrados a celebrar estas fechas juntos en Perú.

Este proceso coincidió con una fecha especial: el pasado 21 de diciembre, Samuel cumplió 18 años en medio de preparativos y despedidas. Su abuela, Lucha Copello, no dejó pasar la ocasión y le dedicó un mensaje lleno de ternura y orgullo.

“Samuel, mi Samuelito, siempre serás mi Samuelito. Amoroso, sensible y con un gran corazón. Ya tienes dieciocho años y me parece ayer que te vi nacer, tu niñez y tu adolescencia. Ahora es una nueva etapa en tu vida y tiene que ser muy hermosa porque te lo mereces. Mi piloto, que te enseñé a manejar, al menos a dirigir el timón, orgullosa de lo que has aprendido. Te vas cuatro años a la universidad y todavía no me hago a la idea de que no te voy a ver, pero al menos nos veremos en la compu. No te librarás de mí”, expresó la matriarca de la familia.

María Pía Copello enfrenta la despedida con humor y complicidad

Aunque la emoción fue protagonista en cada instante del adiós, María Pía Copello dejó claro que su esencia no cambió ni siquiera en medio de la nostalgia. La conductora optó por tomarse el momento con ligereza y compartir escenas cotidianas que retratan la cercanía que mantiene con su hijo mayor.