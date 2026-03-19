Said Palao usó el MISMO SHORT para pedirle MATRIMONIO a Ale Baigorria y para TRAICIONARLA en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / ATV

Said Palao usó el MISMO SHORT para pedirle MATRIMONIO a Ale Baigorria y para TRAICIONARLA en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / ATV

¡No te pases! El influencer Said Palao es uno de los involucrados en el último ampay difundido por el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’. En las imágenes reveladas por ATV se ve al chico reality junto a otras mujeres y un detalle que ha llamado mucho la atención. ¿Usó la misma prenda?

Recordemos que, en dicho ampay, se pudo ver también a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Lo indignante del ‘ampay’ que al igual que Said, Sierralta es casado y Mario tenía pareja.

Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Alejandra Baigorria y para el ampay en Argentina

Tras las imágenes reveladas, surgen detalles que solo las personas más detallistas han podido ver. Uno de ellos es el short de baño del chico reality, Said Palao, una prenda bastante diminuta de blanco y negro color. ¿Por qué esta vestimenta genera indignación?

Y es que el programa de Magaly Medina también reveló que, el hermano de Austin Palao repitió el short para viajar a Argentina y para pedirle matrimonio a su ahora esposa, Alejandra Baigorria. ¡Para no creer!