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Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Ale Baigorria y para traicionarla en Argentina

Said Palao hasta el momento no ha brindado ninguna declaración.

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    Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Ale Baigorria y para traicionarla en Argentina
    Said Palao usó el MISMO SHORT para pedirle MATRIMONIO a Ale Baigorria y para TRAICIONARLA en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / ATV
    Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Ale Baigorria y para traicionarla en Argentina

    ¡No te pases! El influencer Said Palao es uno de los involucrados en el último ampay difundido por el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’. En las imágenes reveladas por ATV se ve al chico reality junto a otras mujeres y un detalle que ha llamado mucho la atención. ¿Usó la misma prenda?

    Recordemos que, en dicho ampay, se pudo ver también a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Lo indignante del ‘ampay’ que al igual que Said, Sierralta es casado y Mario tenía pareja.

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    Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Alejandra Baigorria y para el ampay en Argentina

    Tras las imágenes reveladas, surgen detalles que solo las personas más detallistas han podido ver. Uno de ellos es el short de baño del chico reality, Said Palao, una prenda bastante diminuta de blanco y negro color. ¿Por qué esta vestimenta genera indignación?

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    Y es que el programa de Magaly Medina también reveló que, el hermano de Austin Palao repitió el short para viajar a Argentina y para pedirle matrimonio a su ahora esposa, Alejandra Baigorria. ¡Para no creer!

    Al ver estas imágenes, usuarios en la red social “X” demostraron su indignación contra el deportista

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Ale Baigorria y para traicionarla en Argentina
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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