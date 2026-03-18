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¡FUERTE! Américo de Yo Soy habla tras su expulsión en la semana final y marca postura: "Quiero ser enfático..."

Leonardo Navarro, conocido por interpretar a Américo, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de su inesperada salida de Yo Soy.

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    Américo de Yo Soy fue expulsado
    ¡FUERTE! Américo de Yo Soy habla tras su expulsión en la semana final y marca postura: "Quiero ser enfático..."

    Leonardo Navarro, reconocido por interpretar a Américo en la televisión peruana, optó por pronunciarse un día después de su inesperada expulsión de 'Yo Soy', ocurrida al inicio de la semana final del concurso. De acuerdo con lo señalado por los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez, el participante fue retirado por no cumplir con los reglamentos y protocolos internos del programa.

    En ese contexto, el imitador decidió difundir un extenso comunicado a través de sus redes sociales. En un primer momento, agradeció el respaldo y el cariño de sus seguidores, y luego dejó en claro que su salida se dio en buenos términos con la producción. Asimismo, enfatizó que no existió ningún incidente y que se marcha con la frente en alto.

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    Comunicado de Leonardo Navarro, imitador de Américo

    “A mis seguidores y al público en general: Me dirijo a ustedes con el corazón abierto para brindarles la explicación que se merecen. Ante mi ausencia en la gala del día de ayer, deseo manifestar lo siguiente:

    En primer lugar, gracias por el apoyo incondicional. Su acompañamiento y cariño significan mucho para mí. Quiero ser enfático: mi salida se ha dado en buenos términos con la producción. No hubo incidentes mayores. Me retiro con la frente en alto, porque siempre he actuado con integridad y guiado por mis valores.

    Comunicado de Américo de Yo soy sobre su salida del programa. Foto: Instagram
    Comunicado de Américo de Yo soy sobre su salida del programa. Foto: Instagram

    En esta carrera, a veces nos enfrentamos a documentos con términos legales muy técnicos que, por falta de conocimiento en su momento, no logré comprender del todo. Hoy afronto esta etapa con la tranquilidad de haber actuado siempre de buena fe.

    Este es un nuevo comienzo. Mi carrera continúa, mi pasión por la música sigue intacta y muy pronto nos volveremos a encontrar en los escenarios.

    Mi gratitud eterna a la producción de Rayo en la Botella y a Latina Televisión. Gracias a mi novia y a mi familia por ser mi apoyo constante. Y a mis amigos de la tercera temporada: somos una familia, y les deseo el mayor de los éxitos”, se puede leer en el pronunciamiento del imitador.

    ¿Por qué expulsaron a Américo de ‘Yo Soy’?

    Durante la emisión del 16 de marzo, el conductor Franco Cabrera interrumpió la introducción del programa para informar que el imitador de Américo no continuaría en el reality tras ser separado de la competencia.

    “Hace minutos, he sido informado por la producción de esta separación, dado que no ha cumplido con los reglamentos y protocolos internos del programa. Por este motivo, hoy no se va a presentar y queda eliminado de la competencia”, señaló Franco Cabrera.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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