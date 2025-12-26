Jefferson Farfán reacciona en redes en medio del anuncio de embarazo de Darinka Ramírez, madre de su hija menor. El exfutbolista comparte momentos con su pequeña Luana.

Farfán manda mensaje en medio de anuncio de embarazo de Darinka Ramírez | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Jefferson Farfán dio de qué hablar, luego de que decidiera compartir unos mensajes en sus redes sociales, en medio del anuncio de embarazo que hizo la madre de su menor hija, Darinka Ramírez. El exfutbolista dejó ver su sentir hacia la pequeña y sorprendió con sus publicaciones ante el inesperado anuncio de la modelo. ¿Qué dijo la ‘Foquita’?

Darinka Ramírez dio a conocer este 25 de diciembre que está esperando a su segundo hijo, noticia que compartió a través de una publicación cargada de emoción en sus redes sociales. Horas después, Jefferson Farfán volvió a generar comentarios al mostrar en Instagram una serie de imágenes junto a su hija menor, una acción que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

El exseleccionado nacional utilizó sus historias para compartir una fotografía junto a la pequeña Luana, acompañándola con un mensaje corto pero contundente: “Te amo”. La publicación fue interpretada por muchos como una reacción inmediata tras el anuncio de la empresaria.

Durante la celebración navideña, Farfán había difundido previamente postales junto a sus hijos y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, dejando ver parte de su festejo. No obstante, luego de que se hiciera pública la noticia del embarazo de Ramírez, el contenido que compartió estuvo enfocado exclusivamente en su hija menor, quien aparece disfrutando de sus regalos de Navidad.

Entre las imágenes difundidas, destacó una escena en la que Maialen, la hija mayor del exfutbolista, abraza con ternura a su hermana pequeña. La menor, que recientemente celebró su tercer cumpleaños con una gran reunión organizada por su padre, fue protagonista de este encuentro familiar.

De esta manera, Jefferson Farfán cerró las festividades reuniendo a sus hijos y compartiendo momentos íntimos junto a ellos, dejando ver un lado cercano y familiar en medio de la atención mediática generada por el anuncio de su expareja.

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo

Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores este 25 de diciembre al confirmar, a través de sus redes sociales, que se encuentra en la dulce espera nuevamente. La noticia generó una ola de reacciones, ya que la joven se convertirá en madre por segunda vez.

La también mamá de la hija menor de Jefferson Farfán, quien recientemente ha dado sus primeros pasos en el mundo de la música, compartió una publicación en la que dejó ver su avanzado embarazo, captando de inmediato la atención de sus seguidores. En el mensaje, además, reveló que el bebé que espera será una niña, al igual que su primogénita.