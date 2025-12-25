Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Jefferson Farfán pasa Navidad con Xiomy Kanashiro y usuarios le hacen fuerte reclamo: "Navidad con tu familia"

Jefferson Farfán comparte imágenes de su Navidad junto a Xiomy Kanashiro y su mascota, generando críticas por la ausencia de sus hijos en la celebración familiar.

    Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro pasan la Navidad juntos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La Navidad de Jefferson Farfán dio de qué hablar tras compartir imágenes de su celebración por Nochebuena. Esta vez, el exfutbolista apareció junto a Xiomy Kanashiro y su mascota, sin la presencia de sus hijos, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La ausencia contrastó con años anteriores, cuando solía mostrar reuniones familiares completas. Las reacciones no tardaron en dividir opiniones en redes sociales.

    Navidad de Jefferson Farfán junto a Xiomy Kanashiro genera críticas

    Jefferson Farfán mostró a través de sus plataformas digitales algunos momentos de su celebración por Nochebuena, imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. Esta vez, el exfutbolista apareció lejos de sus hijos, una ausencia que no pasó desapercibida, sobre todo porque en años anteriores solía compartir estas fechas con ellos como parte de una tradición familiar.

    En las postales difundidas la noche del 24 de diciembre, el exjugador de la selección peruana se dejó ver acompañado de Xiomy Kanashiro y su mascota. Ambos apostaron por un estilo casual con detalles elegantes y se mostraron relajados y sonrientes frente a la cámara. Junto a las imágenes, Farfán dedicó un mensaje a su comunidad virtual: “Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”.

    La publicación no tardó en generar reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios destacaron la cercanía de la pareja, otros cuestionaron la ausencia de los hijos del exfutbolista. Uno de los comentarios, dirigido a la cuenta de Instagram de la bailarina, señalaba: "Pensé que pasarías Navidad con tu familia...Lo repetiste una y otra vez".

    Ante la crítica, Xiomy Kanashiro decidió responder sin rodeos y dejó clara su postura sobre la celebración compartida. "Él es mi familia, para que sepas", escribió, defendiendo así su decisión de pasar la Navidad junto a Farfán.

    Cabe destacar que, en esta oportunidad, el exseleccionado nacional optó por mantener en reserva el entorno familiar que solía compartir públicamente durante la Navidad. En años anteriores, sus publicaciones incluían de manera constante a sus cuatro hijos, una imagen que se había vuelto recurrente en estas celebraciones. Sin embargo, todo apunta a que los menores pasaron la Nochebuena junto a sus madres, una organización distinta que no implicaría un distanciamiento, sino una forma alternativa de compartir la fecha sin afectar los lazos familiares.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

