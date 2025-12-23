Wapa.pe
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Jefferson Farfán entrega canastas navideñas a sus trabajadores y le LLUEVEN las críticas en redes sociales por lo 'POBRE': "¿Y las iPhone?"

Jefferson Farfán envió unos detalles por Navidad a las personas que trabaja en su canal de YouTube y las redes explotaron con tremendos comentarios que calificaron de ‘pobres’ los obsequios que entregó.

    Jefferson Farfán criticado por las canastas que entregó a sus trabajadores. | Composición Wapa
    La expectativa era alta. Tras la ola de comentarios que generaron los obsequios navideños de Jorge Luna, muchos usuarios daban por hecho que Jefferson Farfán seguiría una línea similar con el equipo de su nuevo proyecto digital, La Manada. Sin embargo, la sorpresa no fue precisamente positiva.

    La polémica estalló cuando los propios conductores del programa mostraron en redes sociales las canastas navideñas que recibieron, generando una ola de críticas y comparaciones que rápidamente se viralizaron.

    Canastas de Navidad de Jefferson Farfán desatan críticas en redes

    El contraste fue inevitable. Días antes, Jorge Luna había captado la atención al compartir imágenes de las canastas que entregó a su equipo: refrigeradoras llenas de víveres, productos de primera necesidad y hasta celulares de alta gama. Ese gesto fue celebrado como un ejemplo de reconocimiento laboral y cercanía con sus trabajadores.

    En ese contexto, muchos esperaban que Jefferson Farfán —empresario, exfutbolista y figura mediática— sorprendiera con un detalle similar tras lanzar su canal digital. No obstante, la realidad fue distinta.

    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, integrantes de La Manada, mostraron públicamente lo que les llegó por parte de la producción: una canasta pequeña que incluía una botella de vino, galletas navideñas y algunos productos básicos, todo envuelto en papel celofán.

    Conductores de ‘La Manada’ exhiben los regalos y generan debate

    Junto a la canasta, el equipo recibió una carta escrita a mano que decía: “Muchas gracias por confiar en nosotros. Son un equipo increíble, delicado, talentoso y con mucho coraje para intentar nuevas aventuras. Que pases felices fiestas y lo que se viene para seguir poniéndolos en satélite”.

    Aunque el mensaje fue bien recibido por algunos, en redes sociales la reacción fue otra. Usuarios no tardaron en expresar su decepción y cuestionaron el nivel del obsequio, sobre todo al compararlo con los regalos entregados por otros creadores de contenido.

    Entre los comentarios más repetidos se leía: “Son las 11 y ahora que veo”, “¿Y los iPhone?”, “Canasta galáctica”, “Muy pobre esa canasta”.

    Usuarios cuestionan el gesto del exfutbolista

    Las críticas no apuntaron solo al contenido de la canasta, sino también a lo que muchos consideran una falta de reciprocidad, tomando en cuenta el éxito y el poder económico que rodea a Jefferson Farfán. Para los internautas, el detalle quedó corto frente a las expectativas generadas.

    Mientras algunos defendieron que el gesto no define el valor del proyecto, otros insistieron en que el contraste con otros casos recientes dejó mal parado al exseleccionado nacional. El debate, lejos de apagarse, sigue creciendo en redes, donde cada nuevo comentario alimenta la comparación inevitable.

