Sergio Baigorria mostró por error en su celular la cifra en dólares que ganó tras una transmisión de 12 horas promocionando la marca de Alejandra Baigorria.

    Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria y pieza clave en sus negocios, protagonizó un inesperado momento durante una transmisión en vivo. Por error, dejó ver en la pantalla de su celular la cantidad de dinero que ganó en donaciones de TikTok tras realizar un live de 12 horas ininterrumpidas desde la tienda de la marca de ropa de su hermana. Las cifras generaron sorpresa y dieron de qué hablar.

    wapa.pe

    Sergio Baigorria revela el monto que ganó tras 12 horas de live en tiktok

    Según se pudo observar en la pantalla de su celular, el joven obtuvo aproximadamente $/13 de ganancia luego del extenso esfuerzo. Incluso, él mismo lo reconoció en el mensaje que acompañó el video que compartió en sus historias de Instagram: “12 horas, no tengo espaldas”, escribió Sergio, dejando en evidencia el desgaste físico tras la larga jornada de transmisión en vivo.

    Sergio Baigorria mostró el monto total que obtuvo gracias a las donaciones de los usuarios luego de realizar una trasmisión en vivo de 12 horas consecutivas. Según detalló, ganó $/10.76 por ‘recompensas de misiones por live’ y $/3.49 por ‘recompensas de la misión semanal’, cifras que quedaron expuestas al mostrar las estadísticas en su celular.

    Además, precisó que durante ese tiempo alcanzó 558 mil visualizaciones, 4.4 millones de ‘me gusta’, fue compartido en 1.500 ocasiones y recibió cerca de 60.000 comentarios. “Bueno, gente, aquí está el resumen de mi día”, expresó, visiblemente agotado.

    Pese al cansancio, el hermano de Alejandra Baigorria anunció que este lunes volverá a transmitir por varias horas para seguir impulsando la marca de ropa de la empresaria.

    wapa.pe

    Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria revela su trato

    Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria y figura fundamental en el negocio textil familiar, ha captado la atención del público luego de que se viralizara el testimonio de una colaboradora que resaltó el trato cercano y humano que brinda el empresario. A sus 34 años, Sergio lidera funciones importantes dentro de la compañía y mantiene una relación directa con su equipo, algo que quedó evidenciado gracias a una publicación que recibió elogios en redes sociales.

    Yoselyn, miembro del staff de Alejandra, sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un emotivo mensaje de agradecimiento por la presencia de Sergio en su baby shower. “Me siento afortunada”, escribió junto a una foto frente a los regalos y decoraciones. Además, añadió: “Gracias jefe por todo tu cariño. Llenas de alegría a todos tus trabajadores. Me siento afortunada por tener un jefe como usted. Me encantó el baby shower”.

    Hermano de Alejandra Baigorria deja en shock al revelar cuánto dinero ganó en donaciones tras 12 horas de live
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

