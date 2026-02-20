Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Israel Dreyfus destapa dolorosa infidelidad y cuenta cómo halló las pruebas que lo marcaron: “Me vengué"

Israel Dreyfus sorprendió al revelar que le fueron infiel y contó cómo descubrió la verdad. Asegura que fue una experiencia que lo marcó.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Israel Dreyfus destapa dolorosa infidelidad y cuenta cómo halló las pruebas que lo marcaron: “Me vengué"
    Israel Dreyfus revela la dolorosa infidelidad. | Composición Wapa
    Israel Dreyfus destapa dolorosa infidelidad y cuenta cómo halló las pruebas que lo marcaron: “Me vengué"

    El exchico reality Israel Dreyfus dejó a todos sorprendidos al compartir una experiencia personal que vivió hace algunos años y que, según confesó, lo marcó profundamente. La revelación se dio durante el streaming Sin + que decir, donde lo que parecía una conversación relajada terminó destapando una dolorosa infidelidad y generando un intenso debate en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Israel Dreyfus confiesa que fue engañado por su conviviente y revela cómo lo descubrió

    La conversación surgió cuando Alejandra Baigorria le pidió contar una experiencia de infidelidad. Sin evasivas, Dreyfus recordó un episodio de hace años, cuando convivía con su pareja y empezó a notar actitudes sospechosas. Aunque no dio nombres, describió situaciones que, con el tiempo, entendió como claras señales de alerta.

    “A mí me la hicieron bien. Yo ya percibía actitudes raras. No voy a decir quién es porque no. Me parecía extraño que cuando nos íbamos a dormir ella dejaba su celular en el cajón de los calzones”, relató, mientras en el set se mezclaban risas nerviosas y gestos de asombro. Detrás de la anécdota se escondía una desconfianza que fue creciendo con el tiempo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

    Explicó que la costumbre de guardar el teléfono cada noche le parecía extraña. Aunque en la convivencia muchos detalles pasan desapercibidos, ese se volvió una alerta constante. El quiebre llegó de madrugada, cuando se levantó al baño y, movido por la sospecha acumulada, decidió revisar el equipo.

    Era una etapa previa al auge de los smartphones. “En esa época no había iPhone. Abro y veo llamadas perdidas de ‘papá 1’, ‘papá 2’, ‘papá Movistar’. Se me ocurre llamar y ahí encontré la trampa”, contó sin titubeos, dejando en evidencia que la sospecha se confirmó en cuestión de minutos.

    La confesión no solo reveló un momento doloroso, sino también mostró su lado más vulnerable, al admitir que fue víctima de engaño. “Te marca, pero me vengué. Hice la ley del ojo por ojo, pero no llena ese vacío. Es una satisfacción momentánea”, expresó con sinceridad, reconociendo que la revancha no logra sanar por completo las heridas emocionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Israel Dreyfus destapa dolorosa infidelidad y cuenta cómo halló las pruebas que lo marcaron: “Me vengué"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Lo más vistos en Farándula

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Tiktoker ‘Cañita’ confiesa cuánto dinero gana al mes y sorprende a todo el set de América Hoy: “Es una locura”

    Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;