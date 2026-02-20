Israel Dreyfus sorprendió al revelar que le fueron infiel y contó cómo descubrió la verdad. Asegura que fue una experiencia que lo marcó.

El exchico reality Israel Dreyfus dejó a todos sorprendidos al compartir una experiencia personal que vivió hace algunos años y que, según confesó, lo marcó profundamente. La revelación se dio durante el streaming Sin + que decir, donde lo que parecía una conversación relajada terminó destapando una dolorosa infidelidad y generando un intenso debate en redes sociales.

Israel Dreyfus confiesa que fue engañado por su conviviente y revela cómo lo descubrió

La conversación surgió cuando Alejandra Baigorria le pidió contar una experiencia de infidelidad. Sin evasivas, Dreyfus recordó un episodio de hace años, cuando convivía con su pareja y empezó a notar actitudes sospechosas. Aunque no dio nombres, describió situaciones que, con el tiempo, entendió como claras señales de alerta.

“A mí me la hicieron bien. Yo ya percibía actitudes raras. No voy a decir quién es porque no. Me parecía extraño que cuando nos íbamos a dormir ella dejaba su celular en el cajón de los calzones”, relató, mientras en el set se mezclaban risas nerviosas y gestos de asombro. Detrás de la anécdota se escondía una desconfianza que fue creciendo con el tiempo.

Explicó que la costumbre de guardar el teléfono cada noche le parecía extraña. Aunque en la convivencia muchos detalles pasan desapercibidos, ese se volvió una alerta constante. El quiebre llegó de madrugada, cuando se levantó al baño y, movido por la sospecha acumulada, decidió revisar el equipo.

Era una etapa previa al auge de los smartphones. “En esa época no había iPhone. Abro y veo llamadas perdidas de ‘papá 1’, ‘papá 2’, ‘papá Movistar’. Se me ocurre llamar y ahí encontré la trampa”, contó sin titubeos, dejando en evidencia que la sospecha se confirmó en cuestión de minutos.