Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

Alejandra Baigorria celebra su triunfo pese a quienes dudaron de ella: "Se quedaron las tiendas vacías"

Alejandra Baigorria se quiebra tras agotar sus tiendas con una polémica promoción y confirma que prepara una serie biográfica para mostrar su vida real.

    Alejandra Baigorria celebra su triunfo pese a quienes dudaron de ella: “Se quedaron las tiendas vacías”
    Alejandra Baigorria no pudo con la emoción. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria celebra su triunfo pese a quienes dudaron de ella: “Se quedaron las tiendas vacías”

    Las imágenes no tardaron en viralizarse: Alejandra Baigorria, con la voz entrecortada y lágrimas en el rostro, celebraba el cierre de una de las campañas más comentadas de su marca de ropa. Para ella, no solo fue una jornada comercial, sino una respuesta directa a las críticas que venía enfrentando en redes.

    La empresaria decidió mostrarse tal como estaba: cansada, emocionada y agradecida. Frente a su equipo y seguidores, resumió el momento con una frase que dejó claro por qué no podía contener el llanto:

    “Ha sido un éxito la promoción de hoy a pesar de todo el hate, de todo lo que me han hecho, de que me quieren tumbar. Acabamos de cerrar, se han quedado las tiendas vacías, de verdad estoy demasiado feliz, agradecer a mi hermano, al equipo. Ha sido increíble, son lágrimas de felicidad. Sigan sus sueños, a seguir trabajando”.

    Ventas récord, polémica en redes y una promoción que desató debate

    La campaña consistió en una oferta directa: por la compra de una prenda a precio regular, la segunda costaba solo 1 sol. El resultado fue inmediato: locales llenos, anaqueles vacíos y una ola de reacciones en plataformas digitales.

    Sin embargo, el éxito no llegó solo. En redes, algunos usuarios compararon los precios con los de Gamarra y cuestionaron la transparencia de los descuentos. Surgieron comentarios que sugerían un supuesto aumento previo de precios para luego aplicar la promoción.

    Lejos de esquivar la controversia, Baigorria optó por responder con cifras y movimiento en tiendas. Para ella, el respaldo de su público y la rapidez con la que se agotó el stock son la mejor prueba de que su marca sigue conectando.

    De empresaria a protagonista: su serie biográfica ya está en camino

    El momento de exposición no se limita a la moda. La empresaria confirmó que trabaja en una serie basada en su vida, un proyecto que busca mostrar una versión más íntima y real de su recorrido personal y profesional.

    Ante quienes cuestionan la relevancia del proyecto, fue tajante: “Si le interesa a tres personas, ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema”.

    Baigorria adelantó que la producción mostrará episodios que el público no conoce y los retos que enfrentó para consolidarse como empresaria. Sobre lo que se verá en pantalla, lanzó una frase que generó aún más expectativa:

    “Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”.

