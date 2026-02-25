Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

Revelan que Francesca Montenegro vio a Adrián Villar tras el atropello y ahora adopta firme decisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello
    Novia de Adrián Villar también ha sido implicada indirectamente en la trágica situación. | Composición Wapa
    Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

    La deportista Lizreth Marzano perdió la vida luego de ser atropellada por el joven Adrián Villar, quien la dejó a su suerte y no se entregó a la policía. Ahora, el autor del delito fue expuesto después que se mostrara unas imágenes donde se lo ve con Marisel Linares y junto a sus familiares luego de cometer el indignante hecho y hasta se ve a su novia, Francesca Montenegro. La polémica le salpicó a la joven influencer.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

    Novia de Adrián Villar, Francesca Montenegro, tomó drástica decisión tras expuesta

    Este martes 24 de febrero, en el programa de Magaly TV: La Firme se confirmó que Adrián Villar se acercó al edificio donde vive su pareja, la influencer Francesca Montenegro, después de atropellar a la deportista peruana. Es más, la joven retorna a su casa por un largo tiempo. Por su parte, la creadora contenido no dudó en tomar una decisión.

    Mediante su cuenta de Instagram ‘franmontenegrod’, la pareja del hijastro de Marisel Linares ha optado por ausentarse, ya que no ha publicado nada en medio de este escándalo y su último post fue el pasado 16 de febrero, un día antes del terrible accidente.

    wapa.pe

    Sin embargo, lo pasó no desapercibido fue que la influencer decidió eliminar y bloquear los comentarios de sus últimas fotos, mientras en sus publicaciones más antiguos limito los comentarios tras recibir una avalancha de comentarios negativos por encubrir a su pareja.

    Hermano de Lizeth Marzano exige justicia y pena máxima contra Adrián Villar

    Gino Marzano no ha parado de tocar las puertas de todos los medios para exponer al culpable de la muerte de su hermana. Asimismo, alzó su voz para expresar su indignación y exige a las autoridades que actúen con rapidez en el proceso por la muerte de su hermana. Antelas cámaras lanzó un fuerte mensaje al Ministerio Público, al fiscal y al juez del caso para que no tarden con las decisiones y se aplique la sanción más rigurosa.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    “Exijo la máxima pena. Justicia que llega tarde no es justicia”, remarcó, cuestionando la burocracia que suele retrasar este tipo de procesos. El familiar de la deportista también dejó entrever que la responsabilidad no recaería únicamente en quien conducía el vehículo, sino en quienes habrían intentado encubrir información, en clara alusión a la polémica que rodea a la periodista Marisel Linares. “No voy a parar hasta verlos en la cárcel”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció

    Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Carlos Alcántara tiene CHISPAZO con Shirley Arica y la sorprende con TREMENDA revelación: “Me gustas”

    Esta es la imponente estatura y edad de Flavia Ramos Loza, la famosa primogénita de Melissa Loza

    Lo más vistos en Farándula

    Valentino reaparece con sorpresivo look y responde a Gino Assereto sobre supuesto romance: “Soy la negada del Perú”

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Maricielo Effio asombra al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    ¡Conmovedor! Exponen el tierno deseo de la hija de Samahara y Youna que YA SE CUMPLIÓ: "Dios la escuchó"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;