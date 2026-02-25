Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

La deportista Lizreth Marzano perdió la vida luego de ser atropellada por el joven Adrián Villar, quien la dejó a su suerte y no se entregó a la policía. Ahora, el autor del delito fue expuesto después que se mostrara unas imágenes donde se lo ve con Marisel Linares y junto a sus familiares luego de cometer el indignante hecho y hasta se ve a su novia, Francesca Montenegro. La polémica le salpicó a la joven influencer.

Novia de Adrián Villar, Francesca Montenegro, tomó drástica decisión tras expuesta

Este martes 24 de febrero, en el programa de Magaly TV: La Firme se confirmó que Adrián Villar se acercó al edificio donde vive su pareja, la influencer Francesca Montenegro, después de atropellar a la deportista peruana. Es más, la joven retorna a su casa por un largo tiempo. Por su parte, la creadora contenido no dudó en tomar una decisión.

Mediante su cuenta de Instagram ‘franmontenegrod’, la pareja del hijastro de Marisel Linares ha optado por ausentarse, ya que no ha publicado nada en medio de este escándalo y su último post fue el pasado 16 de febrero, un día antes del terrible accidente.

Sin embargo, lo pasó no desapercibido fue que la influencer decidió eliminar y bloquear los comentarios de sus últimas fotos, mientras en sus publicaciones más antiguos limito los comentarios tras recibir una avalancha de comentarios negativos por encubrir a su pareja.

Hermano de Lizeth Marzano exige justicia y pena máxima contra Adrián Villar

Gino Marzano no ha parado de tocar las puertas de todos los medios para exponer al culpable de la muerte de su hermana. Asimismo, alzó su voz para expresar su indignación y exige a las autoridades que actúen con rapidez en el proceso por la muerte de su hermana. Antelas cámaras lanzó un fuerte mensaje al Ministerio Público, al fiscal y al juez del caso para que no tarden con las decisiones y se aplique la sanción más rigurosa.