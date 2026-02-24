Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

Rodrigo González y Gigi Mitre intentan defender a Marisel Linares en medio de acusaciones de encubrimiento y redes sociales estallan contra Willax.

La polémica que rodea a la periodista Marisel Linares sigue escalando. Esta vez, el foco no solo está en el presunto encubrimiento de su hijastro Adrián Villar tras el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, sino también en las declaraciones de dos de sus compañeros de canal: Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ambos conductores se pronunciaron desde su programa en Willax Televisión, pero lejos de calmar las aguas, sus palabras desataron una nueva ola de críticas en redes sociales.

Conductores de Willax salen al frente y generan controversia

A pocos días de cumplirse una semana del fallecimiento de Lizeth Marzano, la familia de la víctima ha sostenido públicamente que Linares habría encubierto a Adrián Villar durante las primeras 24 horas posteriores al accidente. Según el abogado de los deudos, el joven habría permanecido en la vivienda de su padre y de la periodista tras el hecho, periodo clave en el que pudo haberse producido su detención.

En medio del silencio institucional del canal, Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron abordar el tema. Sin embargo, su postura fue interpretada por muchos como una defensa indirecta hacia su colega.

Durante la emisión, ambos insistieron en que el único responsable del atropello es el joven conductor y sugirieron que la periodista pudo haber optado por no revelar su identidad públicamente por recomendación legal.

"Marisel tomó una mala decisión o estuvo mal asesorada porque para empezar todos queremos buscar un culpable, a esa familia nadie le va devolver a su hija, hermana, ni nada. No hay que olvidarnos que el culpable de esto es ese chico que la atropelló, la mató, no la socorrió (…) Muchos la señalan y le dicen 'por qué no lo dijo'. Quiero pensar que ante las autoridades, no sé, dijo el nombre de la persona. No se dijo cómo han llegado a saber que era él el que manejaba. Sin saber lo que hay detrás", señalaron al aire.

Sus declaraciones dejaron entrever que desconocían cómo la Policía identificó al conductor, pese a que ya se había informado que las cámaras de seguridad y la posterior entrega voluntaria de Villar fueron determinantes en la investigación.

Redes sociales estallan y acusan blindaje mediático

La reacción del público no tardó. En plataformas digitales, numerosos usuarios cuestionaron el tono empleado por los conductores y los acusaron de proteger a su compañera por pertenecer a la misma casa televisiva.

Además, recordaron que Linares no se presentó a una citación como propietaria del vehículo involucrado, lo que para la familia de la víctima refuerza la hipótesis de encubrimiento.

Las redes sociales se llenaron de comentarios críticos: "Qué decepción que sean tan blanditos", "A otro ya hubieran destruido y sacado su pasado", "Saca las garras Peluchín, qué raro que no saque su veneno", "¿Quiero creer? Todo porque es de su canal, ella lo encubrió y sí es un delito", "Están tapando el sol con un dedo", "Apañadores", "Ahora no se indignan".

Para muchos internautas, el discurso de los conductores minimizó el cuestionamiento central: por qué no se reveló desde el inicio la identidad del presunto responsable cuando la familia de la deportista pedía justicia y colaboración pública.