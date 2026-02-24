Periodista Marisel Linares habría ESCONDIDO a Adrián Villar el día que atropelló a deportista, reveló abogado: Imágenes la exponen

Tras el atropello de la deportista Lizeth Marzano por parte del joven de 21 años, Adrián Villar, la periodista Marisel Linares estuvo involucrada al no querer exponer en las primeras 24 horas la identidad del chofer que manejaba el auto, la cual atropelló a la joven de 33 años. Después que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del país, el abogado de la familia sorprendió al contar a Magaly Medina las comprometedoras imágenes de las cámaras de seguridad que demostraría el encubrimiento por parte de la comunicadora y su pareja Rubén Villar.

Periodista Marisel Linares habría escondido a Adrián Villar el mismo día del atropello de la deportista

La periodista de Willax, Marisel Linares, está en una posición delicada tras el polémico mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde buscaba limpiarse de cualquier responsabilidad sobre el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, pese a que no expuso a su hijastro, Adrián Villar, quien fue el responsable de los trágicos sucesos dentro de las 24 horas de flagrancia.

Luego de no asistir a la citación de la policía para dar su declaración como propietaria del auto mencionado, la familia de la víctima comunicó que la denunciaría por presunto encubrimiento, pues lo mantuvo en la clandestinidad los primeros días y esto lo favoreció para que no se le ponga prisión preventiva y otras medidas en contra del muchacho.

En la más reciente edición de Magaly TV: La Firme, las sospechas en torno al caso tomaron mayor fuerza. El abogado de la familia informó que finalmente se revisaron las grabaciones del atropello y del recorrido que habría realizado Adrián Villar tras el hecho, luego de darse a la fuga. Esto ocurrió después de las reiteradas gestiones de Gino Marzano, quien denunció obstáculos por parte de la municipalidad para acceder a dichas imágenes.

Lo que revelaría el material resultó aún más polémico: en lugar de dirigirse a un centro de salud por un supuesto estado de shock, el joven habría acudido a la vivienda de la periodista Marisel Linares y su pareja, padre del investigado. Según lo expuesto, allí habría permanecido, lo que abriría cuestionamientos sobre si el entorno cercano tuvo conocimiento temprano de lo ocurrido y no informó de inmediato a las autoridades.