Oscar 2026: HBO Max revive la ceremonia completa y los momentos más comentados de la noche del cine

Oscar 2026: HBO Max revive la ceremonia completa y los momentos más comentados de la noche del cineÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La 98.ª edición de los Premios Oscar, evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya puede volver a verse en HBO Max. La plataforma de streaming habilitó la grabación completa de la ceremonia para que los usuarios revivan los momentos más memorables de la gala que celebró a las mejores producciones del año.
La premiación se realizó en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, y fue transmitida en vivo para América Latina a través de TNT y HBO Max como parte de la tradicional Temporada de Premios.
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La película 'Una batalla tras otra' fue la gran ganadora de la noche
La producción 'Una Batalla Tras Otra' (One Battle After Another) fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia, al llevarse múltiples galardones importantes.
Entre los premios que obtuvo destacan:
- Mejor película
- Mejor dirección
- Mejor actor de reparto
- Mejor guion adaptado
- Mejor edición
- Mejor casting.
'Pecadores' también brilló en los Oscars 2026
Otra de las cintas más premiadas de la noche fue 'Pecadores' (Sinners), que consiguió varias estatuillas en categorías clave.
La película obtuvo premios como:
- Mejor actor protagónico
- Mejor fotografía
- Mejor guion original
- Mejor banda sonora original.
Ambas producciones están disponibles en el catálogo de HBO Max, lo que permite a los espectadores verlas o redescubrirlas tras su éxito en los Oscar.
¿Cómo ver nuevamente los Premios Oscar 2026 en HBO Max?
Para quienes desean revivir la gala completa, HBO Max habilitó la retransmisión de la ceremonia durante tres días después de su emisión original.
Además, la plataforma incluye una sección especial llamada 'Mejores Momentos', donde se pueden ver los fragmentos más comentados de la noche, desde los discursos de los ganadores hasta las reacciones del público en el teatro.
De esta manera, los usuarios pueden disfrutar nuevamente de la entrega de premios más importante del cine, considerada el máximo reconocimiento para actores, directores y profesionales de la industria cinematográfica.