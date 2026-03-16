Oscar 2026: HBO Max revive la ceremonia completa y los momentos más comentados de la noche del cine

La película "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de la noche, llevando múltiples premios como Mejor película , Mejor Dirección y Mejor Actor de Reparto, entre otros.

HBO permite revivir la gala de los premios Oscar 2026 | Foto: Difusión

HBO permite revivir la gala de los premios Oscar 2026 | Foto: Difusión

La 98.ª edición de los Premios Oscar, evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya puede volver a verse en HBO Max. La plataforma de streaming habilitó la grabación completa de la ceremonia para que los usuarios revivan los momentos más memorables de la gala que celebró a las mejores producciones del año.

La premiación se realizó en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, y fue transmitida en vivo para América Latina a través de TNT y HBO Max como parte de la tradicional Temporada de Premios.

La película 'Una batalla tras otra' fue la gran ganadora de la noche

La producción 'Una Batalla Tras Otra' (One Battle After Another) fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia, al llevarse múltiples galardones importantes.

Entre los premios que obtuvo destacan:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor de reparto

Mejor guion adaptado

Mejor edición

Mejor casting.

'Pecadores' también brilló en los Oscars 2026

Otra de las cintas más premiadas de la noche fue 'Pecadores' (Sinners), que consiguió varias estatuillas en categorías clave.

La película obtuvo premios como:

Mejor actor protagónico

Mejor fotografía

Mejor guion original

Mejor banda sonora original.

Ambas producciones están disponibles en el catálogo de HBO Max, lo que permite a los espectadores verlas o redescubrirlas tras su éxito en los Oscar.

¿Cómo ver nuevamente los Premios Oscar 2026 en HBO Max?

Para quienes desean revivir la gala completa, HBO Max habilitó la retransmisión de la ceremonia durante tres días después de su emisión original.

Además, la plataforma incluye una sección especial llamada 'Mejores Momentos', donde se pueden ver los fragmentos más comentados de la noche, desde los discursos de los ganadores hasta las reacciones del público en el teatro.