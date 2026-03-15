Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

‘Como agua para chocolate’ de HBO Max: el episodio “Pan de Muerto” intensifica el drama en la temporada final

En este episodio, Tita enfrenta momentos de introspección y culpa mientras sus decisiones amenazan con alterar su destino, generando tensión en la narrativa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ‘Como agua para chocolate’ de HBO Max: el episodio “Pan de Muerto” intensifica el drama en la temporada final
    'Como agua para chocolate' se acerca cada vez a su gran final | Foto: HBO Max
    ‘Como agua para chocolate’ de HBO Max: el episodio “Pan de Muerto” intensifica el drama en la temporada final

    La historia de 'Como agua para chocolate', una de las series mexicanas más comentadas de HBO Max, continúa profundizando en los conflictos emocionales de sus protagonistas con el estreno de su cuarto episodio de la temporada final, titulado “Pan de Muerto”.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?

    El nuevo capítulo ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y marca un punto decisivo para los personajes, quienes enfrentan las consecuencias de decisiones que han alterado su destino.

    Tita enfrenta el peso de sus decisiones

    Tras los acontecimientos del episodio anterior, Tita atraviesa un momento de profunda introspección. Sus emociones comienzan a convertirse en una carga pesada de sostener mientras intenta encontrar claridad en medio del conflicto.

    La protagonista se enfrenta a la presión de quienes esperan de ella determinación y firmeza, pero la culpa empieza a manifestarse como una presencia constante que pone en duda lo que parecía una decisión definitiva.

    Nuevos conflictos para Pedro y Rosaura

    Mientras Tita lucha con sus emociones, Rosaura intenta mantener el control del entorno familiar acelerando los preparativos de su boda con el doctor Brown, con la intención de restaurar el orden dentro de la casa.

    Sin embargo, lejos de Las Palomas, Pedro descubre una realidad completamente distinta. Su historia toma un giro inesperado cuando se encuentra con una red de explotación que lo obliga a tomar decisiones difíciles.

    El regreso de Gertrudis y los secretos del pasado

    Otro de los momentos cruciales del episodio es el regreso de Gertrudis, quien vuelve con una nueva perspectiva sobre su vida y su identidad.

    Durante su regreso, la personaje enfrenta revelaciones que la llevan a cuestionar su origen y su lugar dentro de la familia.

    A medida que avanza la historia, secretos guardados durante años comienzan a salir a la luz, añadiendo una nueva capa de tensión al relato.

    ¿Cuándo se estrenan los próximos episodios?

    La temporada final de 'Como agua para chocolate' continúa estrenando nuevos capítulos cada semana en HBO Max.

    El calendario de estrenos es el siguiente:

    • 8 de marzo: Episodio 4 – Pan de muerto
    • 15 de marzo: Episodio 5 – Frijoles gordos a la Tezcucana
    • 22 de marzo: Episodio 6 – Chiles en Nogada

    Los episodios anteriores también se encuentran disponibles en la plataforma.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Como agua para chocolate’ de HBO Max: el episodio “Pan de Muerto” intensifica el drama en la temporada final
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    Premios Oscar 2026 EN VIVO por HBO Max: ver la gala ONLINE, horarios y todo sobre la ceremonia

    Juan Pablo Medina: ¿Qué le pasó y por qué perdió una pierna el actor de 'Los dos hemisferios de Lucca'?

    La noche que llega a la ribera, cap 100 en ESPAÑOL COMPLETO: LINK para leer FINAL del manhwa BL

    Low tide in twilight, cap 100 en ESPAÑOL COMPLETO: LINK para leer manwha BL SOLO PARA ADULTOS

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;