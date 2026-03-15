‘Como agua para chocolate’ de HBO Max: el episodio “Pan de Muerto” intensifica el drama en la temporada final

En este episodio, Tita enfrenta momentos de introspección y culpa mientras sus decisiones amenazan con alterar su destino, generando tensión en la narrativa.

'Como agua para chocolate' se acerca cada vez a su gran final | Foto: HBO Max

'Como agua para chocolate' se acerca cada vez a su gran final | Foto: HBO Max

La historia de 'Como agua para chocolate', una de las series mexicanas más comentadas de HBO Max, continúa profundizando en los conflictos emocionales de sus protagonistas con el estreno de su cuarto episodio de la temporada final, titulado “Pan de Muerto”.

El nuevo capítulo ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y marca un punto decisivo para los personajes, quienes enfrentan las consecuencias de decisiones que han alterado su destino.

Tita enfrenta el peso de sus decisiones

Tras los acontecimientos del episodio anterior, Tita atraviesa un momento de profunda introspección. Sus emociones comienzan a convertirse en una carga pesada de sostener mientras intenta encontrar claridad en medio del conflicto.

La protagonista se enfrenta a la presión de quienes esperan de ella determinación y firmeza, pero la culpa empieza a manifestarse como una presencia constante que pone en duda lo que parecía una decisión definitiva.

Nuevos conflictos para Pedro y Rosaura

Mientras Tita lucha con sus emociones, Rosaura intenta mantener el control del entorno familiar acelerando los preparativos de su boda con el doctor Brown, con la intención de restaurar el orden dentro de la casa.

Sin embargo, lejos de Las Palomas, Pedro descubre una realidad completamente distinta. Su historia toma un giro inesperado cuando se encuentra con una red de explotación que lo obliga a tomar decisiones difíciles.

El regreso de Gertrudis y los secretos del pasado

Otro de los momentos cruciales del episodio es el regreso de Gertrudis, quien vuelve con una nueva perspectiva sobre su vida y su identidad.

Durante su regreso, la personaje enfrenta revelaciones que la llevan a cuestionar su origen y su lugar dentro de la familia.

A medida que avanza la historia, secretos guardados durante años comienzan a salir a la luz, añadiendo una nueva capa de tensión al relato.

¿Cuándo se estrenan los próximos episodios?

La temporada final de 'Como agua para chocolate' continúa estrenando nuevos capítulos cada semana en HBO Max.

El calendario de estrenos es el siguiente:

8 de marzo: Episodio 4 – Pan de muerto

Episodio 4 – Pan de muerto 15 de marzo: Episodio 5 – Frijoles gordos a la Tezcucana

Episodio 5 – Frijoles gordos a la Tezcucana 22 de marzo: Episodio 6 – Chiles en Nogada