¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

“Como agua para chocolate 2”, episodio 2: horario en HBO Max, de qué trata y qué pasará con Tita y Pedro

El episodio titulado “Caldo de colita de res (Compasión)” explora el regreso de Tita a la hacienda Las Palomas, donde las emociones y los recuerdos reviven tensiones con Pedro.

    La historia de amor, tradición y emociones intensas que cautivó a generaciones continúa avanzando. HBO Max estrenó el segundo episodio de la temporada final de 'Como agua para chocolate', la serie basada en la famosa novela de Laura Esquivel, que regresa con conflictos familiares, decisiones difíciles y el inevitable peso del pasado.

    El nuevo capítulo, titulado “Caldo de colita de res (Compasión)”, profundiza en las tensiones que rodean a Tita y Pedro, personajes que siguen atrapados entre el deber y el deseo. La narrativa retoma el tono de realismo mágico que caracteriza la historia.

    Un regreso marcado por el pasado y el amor prohibido

    En este episodio, Tita vuelve a la hacienda Las Palomas impulsada por una situación familiar que la obliga a enfrentar aquello que había intentado dejar atrás. El reencuentro con su entorno revive emociones que nunca desaparecieron, mientras el vínculo con Pedro continúa cargado de silencios, miradas y sentimientos no expresados.

    El capítulo explora cómo las decisiones del pasado siguen determinando el presente de los personajes, mostrando que cada elección tiene consecuencias inevitables. La tensión emocional se incrementa a medida que las heridas familiares resurgen y los conflictos entre hermanas se profundizan.

    La cocina como refugio emocional y símbolo narrativo

    Uno de los elementos más característicos de la serie vuelve a ocupar un papel central: la gastronomía. Los platillos no solo funcionan como escenarios visuales, sino como vehículos de emociones, memoria y conexión espiritual entre los personajes.

    Calendario de episodios de la temporada final de “Como agua para chocolate 2”

    La temporada final contará con seis capítulos que se estrenarán semanalmente:

    • 15 de febrero — Episodio 1: “Alegrías de amaranto (Esperanza)”
    • 22 de febrero — Episodio 2: “Caldo de colita de res (Compasión)”
    • 1 de marzo — Episodio 3: “Champandongo (Celos)”
    • 8 de marzo — Episio 4: “Pan de muerto (Culpa)”
    • 15 de marzo — Episodio 5: “Frijoles gordos a la Tezcucana (Verdad)”
    • 22 de marzo — Episodio 6: “Chiles en Nogada (Libertad)”.
