Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

'Más que rivales' conquistó al público antes de estrenarse: creador explicó el secreto de su éxito

Jacob Tierney, creador de la serie, habló del fenómeno internacional de 'Más que rivales' y del impacto que tuvo la historia incluso antes de su lanzamiento en Latinoamérica.

    'Más que rivales' conquistó al público antes de estrenarse: creador explicó el secreto de su éxito
    La serie 'Más que rivales' es protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie | Foto: HBO Max
    'Más que rivales' conquistó al público antes de estrenarse: creador explicó el secreto de su éxito

    Antes incluso de su estreno oficial en Latinoamérica, 'Más que rivales' ya había logrado convertirse en un fenómeno global. La serie, basada en la novela de Rachel Reid y centrada en la historia de amor entre dos jugadores profesionales de hockey, ha despertado interés por su trama de romance y deseo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: HBO Max celebra San Valentín con series y películas de amores imposibles

    Jacob Tierney, creador y showrunner de la producción, conversó con Wapa sobre el fenómeno que rodea a la serie y la razón por la que el público conecta de forma tan intensa con la historia.

    “Muchas personas están acostumbradas a ver que la ternura conduce al sexo. En esta serie ocurre lo contrario: el sexo conduce a la ternura”, explicó, resaltando que esa inversión emocional es el núcleo que distingue a 'Más que rivales' de otras ficciones.

    <strong> 'Más que rivales' es un fenómeno en redes sociales</strong>
    'Más que rivales' es un fenómeno en redes sociales

    Masculinidad, deporte y emociones: la clave del éxito

    Uno de los temas más relevantes que aborda la serie es la masculinidad en contextos competitivos, especialmente en el deporte profesional. Tierney señaló que, durante décadas, las historias deportivas han estado dominadas por el orgullo, la rivalidad y el ego, dejando poco espacio para mostrar emociones románticas.

    “Todos los hombres, sin importar quiénes sean, tienen miedo a la intimidad. Mostrar eso no te hace menos fuerte”, afirmó el creador.

    Un impacto que superó las expectativas del creador

    El éxito de la serie ha ido más allá de las métricas de audiencia. Tierney confesó que recibió mensajes de atletas de diferentes países que se sintieron inspirados a hablar abiertamente sobre su identidad después de ver la historia.

    “Nunca imaginé que tendría un efecto tan tangible. Es abrumador y maravilloso al mismo tiempo”, comentó.

    Segunda temporada de 'Más que rivales' es confirmada

    Jacob Tierney también confirmó que 'Más que rivales' continuará con una segunda temporada, manteniendo el mismo enfoque narrativo.

    La serie se puede ver en HBO Max Latinoamérica desde el 6 de febrero de 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Más que rivales' conquistó al público antes de estrenarse: creador explicó el secreto de su éxito
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

