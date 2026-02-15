'Más que rivales' conquistó al público antes de estrenarse: creador explicó el secreto de su éxito

Jacob Tierney , creador de la serie, habló del fenómeno internacional de 'Más que rivales' y del impacto que tuvo la historia incluso antes de su lanzamiento en Latinoamérica.

La serie 'Más que rivales' es protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie | Foto: HBO Max

Antes incluso de su estreno oficial en Latinoamérica, 'Más que rivales' ya había logrado convertirse en un fenómeno global. La serie, basada en la novela de Rachel Reid y centrada en la historia de amor entre dos jugadores profesionales de hockey, ha despertado interés por su trama de romance y deseo.

Jacob Tierney, creador y showrunner de la producción, conversó con Wapa sobre el fenómeno que rodea a la serie y la razón por la que el público conecta de forma tan intensa con la historia.

“Muchas personas están acostumbradas a ver que la ternura conduce al sexo. En esta serie ocurre lo contrario: el sexo conduce a la ternura”, explicó, resaltando que esa inversión emocional es el núcleo que distingue a 'Más que rivales' de otras ficciones.

'Más que rivales' es un fenómeno en redes sociales

Masculinidad, deporte y emociones: la clave del éxito

Uno de los temas más relevantes que aborda la serie es la masculinidad en contextos competitivos, especialmente en el deporte profesional. Tierney señaló que, durante décadas, las historias deportivas han estado dominadas por el orgullo, la rivalidad y el ego, dejando poco espacio para mostrar emociones románticas.

“Todos los hombres, sin importar quiénes sean, tienen miedo a la intimidad. Mostrar eso no te hace menos fuerte”, afirmó el creador.

Un impacto que superó las expectativas del creador

El éxito de la serie ha ido más allá de las métricas de audiencia. Tierney confesó que recibió mensajes de atletas de diferentes países que se sintieron inspirados a hablar abiertamente sobre su identidad después de ver la historia.

“Nunca imaginé que tendría un efecto tan tangible. Es abrumador y maravilloso al mismo tiempo”, comentó.

Segunda temporada de 'Más que rivales' es confirmada

Jacob Tierney también confirmó que 'Más que rivales' continuará con una segunda temporada, manteniendo el mismo enfoque narrativo.