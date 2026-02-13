HBO Max celebra San Valentín con series y películas de amores imposibles

HBO Max celebra San Valentín con una selección especial de historias de amor, desde clásicos como 'Orgullo y prejuicio' hasta dramas contemporáneos.

Las mejores películas para ver este 14 de febrero | Foto: HBO

El 14 de febrero, fecha en la que se celebra el amor en distintas partes del mundo, llega acompañado de planes románticos, mensajes especiales y también maratones de series y películas. Por eso, HBO Max preparó una selección especial para San Valentín con historias que exploran el amor desde sus lados más intensos.

Amores imposibles y romances que marcan esta temporada

Entre los títulos destacados aparece 'Como agua para chocolate', cuya temporada final muestra el complicado vínculo entre Tita y Pedro, una relación marcada por obstáculos familiares y decisiones emocionales que cambian el rumbo de sus vidas.

"Como agua para chocolate" se puede ver en HBO MAX.

También destaca 'Doña Beja', una historia que combina romance y venganza tras una separación forzada, mientras que Más que rivales profundiza en un amor secreto entre deportistas que deben enfrentar la presión pública y la rivalidad profesional.

Películas románticas que regresan para San Valentín

La selección incluye clásicos y títulos premiados que han conquistado al público. Entre ellos resalta 'Orgullo y prejuicio', donde el señor Darcy y Lizzy Bennet protagonizan una de las historias románticas más recordadas del cine.

También figura 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos', película que plantea una pregunta emocional poderosa: ¿vale la pena borrar los recuerdos de un amor que alguna vez fue feliz?

Otro título destacado es 'Expiación, deseo y pecado', drama que mezcla pasión y tragedia a través de una relación marcada por el prejuicio y las decisiones equivocadas.

Historias modernas que muestran el amor sin filtros

En el especial de San Valentín también hay espacio para relatos contemporáneos como 'Anora', premiada internacionalmente, donde una relación que parece perfecta se transforma cuando aparecen conflictos familiares y sociales.

Por otro lado, 'A él no le gustas tanto' muestra las complejidades de las relaciones actuales, entre señales confusas, expectativas y realidades amorosas que conectan con muchos espectadores.

Romance, drama y decisiones difíciles para ver en pareja o en solitario

HBO Max reúne producciones donde el amor no siempre es sencillo. Series como 'La edad dorada', 'Merteuil: juegos de seducció'n y 'Nosferatu' incorporan conflictos emocionales, dilemas personales y relaciones que ponen a prueba a sus protagonistas.