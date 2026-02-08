'Doña Beja' no es una telenovela clásica: así es la serie que está dando de qué hablar en HBO

Con una protagonista provocadora y sin filtros, esta serie histórica de HBO conecta con mujeres que se niegan a vivir bajo reglas impuestas.

Doña Beja se ha convertido en una de las series más comentadas del catálogo de HBO Max. | Foto: HBO

Desde su estreno, 'Doña Beja' se ha convertido en una de las producciones más comentadas del catálogo de HBO Max. No es solo una historia de época: es un relato intenso, provocador y emocional que resignifica el papel de la mujer en un mundo dominado por normas rígidas y poder masculino.

Presentada en una conferencia virtual internacional, la serie dejó claro que no busca encajar en el molde clásico de la telenovela histórica. Su propuesta apunta a una narrativa moderna, visualmente potente y emocionalmente desafiante, pensada para una audiencia que exige personajes complejos y conflictos reales.

Una protagonista que no pide permiso para existir

El corazón de la serie es Grazi Massafera, quien encarna a una mujer que se rehúsa a vivir bajo las expectativas impuestas por su época. Su personaje es pasional, contradictorio, sensual y profundamente humano. No se victimiza, no se disculpa y no retrocede.

La actriz remarcó que Doña Beja representa a una mujer que elige su deseo y su libertad, incluso cuando eso implica pagar un precio alto. Esa intensidad es precisamente lo que ha conectado con el público femenino actual y ha impulsado la conversación en redes sociales.

Amor, ambición y deseo en el Brasil del siglo XIX

Ambientada en un Brasil marcado por estructuras sociales rígidas, la serie mezcla romance, drama político, traiciones y erotismo con una estética cuidada y una narración ágil. Cada episodio profundiza en las tensiones entre el deseo individual y el juicio colectivo.

El reparto, integrado por David Júnior, Bianca Bin, Deborah Evelyn y André Luiz Miranda, construye relaciones cargadas de conflicto, miradas incómodas y decisiones que alteran el destino de todos. Nada es simple y nadie es completamente inocente.

