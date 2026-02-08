Wapa.pe
'Doña Beja' no es una telenovela clásica: así es la serie que está dando de qué hablar en HBO

Con una protagonista provocadora y sin filtros, esta serie histórica de HBO conecta con mujeres que se niegan a vivir bajo reglas impuestas.

    Desde su estreno, 'Doña Beja' se ha convertido en una de las producciones más comentadas del catálogo de HBO Max. No es solo una historia de época: es un relato intenso, provocador y emocional que resignifica el papel de la mujer en un mundo dominado por normas rígidas y poder masculino.

    Presentada en una conferencia virtual internacional, la serie dejó claro que no busca encajar en el molde clásico de la telenovela histórica. Su propuesta apunta a una narrativa moderna, visualmente potente y emocionalmente desafiante, pensada para una audiencia que exige personajes complejos y conflictos reales.

    Una protagonista que no pide permiso para existir

    El corazón de la serie es Grazi Massafera, quien encarna a una mujer que se rehúsa a vivir bajo las expectativas impuestas por su época. Su personaje es pasional, contradictorio, sensual y profundamente humano. No se victimiza, no se disculpa y no retrocede.

    La actriz remarcó que Doña Beja representa a una mujer que elige su deseo y su libertad, incluso cuando eso implica pagar un precio alto. Esa intensidad es precisamente lo que ha conectado con el público femenino actual y ha impulsado la conversación en redes sociales.

    Amor, ambición y deseo en el Brasil del siglo XIX

    Ambientada en un Brasil marcado por estructuras sociales rígidas, la serie mezcla romance, drama político, traiciones y erotismo con una estética cuidada y una narración ágil. Cada episodio profundiza en las tensiones entre el deseo individual y el juicio colectivo.

    El reparto, integrado por David Júnior, Bianca Bin, Deborah Evelyn y André Luiz Miranda, construye relaciones cargadas de conflicto, miradas incómodas y decisiones que alteran el destino de todos. Nada es simple y nadie es completamente inocente.

    Estreno semanal y una de las favoritas en redes

    La primera temporada cuenta con 40 episodios, estrenados de manera semanal, una estrategia que mantiene el suspenso y alimenta el debate episodio tras episodio. Según adelantaron sus creadores, los próximos capítulos elevarán el drama romántico y los conflictos sociales, llevando a la protagonista a situaciones límite.

