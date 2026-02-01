'Industry', temporada 4 en HBO Max: una historia más oscura, poder y relaciones en la élite financiera

La serie de HBO Max profundiza en la moralidad y el costo emocional del éxito, con dos protagonistas que redefinen el poder en un mundo financiero despiadado.

La cuarta temporada de 'Industry', ya disponible en HBO Max, marca un giro radical en la historia. La serie deja atrás el simple juego de ambición financiera para adentrarse en una zona mucho más oscura: la del trauma, la culpa y las relaciones que se destruyen cuando el poder se convierte en una necesidad emocional.

Harper y Yasmin: del antagonismo a una relación emocionalmente peligrosa

Esta nueva etapa no solo amplía el universo narrativo, sino que redefine el corazón de la historia a través de Harper Stern (Myha’la Herrold) y Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela).

Lo que antes era competencia profesional, ahora se convierte en una relación de “frenemies” cargada de historia. Sobre el cambio en su personaje, Marisa Abela dice: "Lo que empieza a encontrar —lamentablemente, y es bastante oscuro— es que utiliza la vulnerabilidad de otros para sentirse más segura. Esa es su forma de acceder al poder”, explicó en conversación con Wapa.

Harper, en cambio, sigue operando bajo la lógica de “come o sé comido”, pero ahora es más consciente del daño que causa. Myha’la Herrold lo resume así: “Harper cree genuinamente que, en los negocios, nada es personal y que todo se reduce a decisiones estratégicas”, indicó.

Una temporada que funciona como un “reinicio emocional”

La temporada 4 explorar un escenario más amplio y emocionalmente complejo. Los creadores Mickey Down y Konrad Kay construyen una narrativa donde ya no hay héroes ni villanos, sino personas rotas intentando sobrevivir en un sistema que exige sacrificar la empatía.