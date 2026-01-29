'Industry' vuelve con su temporada 4: Kit Harington y Max Minghella sacuden el poder en la élite financiera

Con Harington y Minghella, 'Industry ' mantiene su enfoque en la ambigüedad moral, retratando a personajes marcados por contradicciones y deseos.

La cuarta temporada de 'Industry', la aclamada serie de HBO sobre ambición, poder y excesos en el mundo financiero. Estrenada a inicios de 2026 en HBO Max, la nueva entrega amplía su universo y se reinventa con la llegada de Kit Harington y Max Minghella, dos fichajes que transforman por completo el rumbo de la trama.

Esta vez, la serie deja atrás el encierro del piso de trading de Pierpoint para adentrarse en un territorio más amplio: ahora también pesan la culpa, el miedo y las decisiones difíciles.

Dos nuevos rostros, una misma ambición

Para Kit Harington, sumarse a Industry significó explorar un lado más oscuro y vulnerable de la élite económica. “Para mí fue clave la complejidad del personaje”, explicó Harington durante una entrevista con Wapa. “Henry es alguien lleno de problemas, de contradicciones. Además, I'ndustry' tiene una vibra única: es oscura, provocadora y muy arriesgada”.

Para Kit Harington, sumarse a Industry significó explorar un lado más oscuro y vulnerable de la élite económica. “Henry es contradictorio, lleno de errores y excesos. Esa complejidad fue lo que me atrajo”, confesó el actor.

Max Minghella, en tanto, describe a Whitney como uno de los retos más intensos de su carrera: “Es alguien que no se parece en nada a mí. Da miedo interpretarlo, pero eso es justamente lo que lo vuelve interesante”.

La temporada 4 funciona como una nueva etapa. Ya no se trata solo de transacciones millonarias, sino de las consecuencias personales que arrastran quienes viven para ganar. “Nos alejamos del terreno conocido y entramos en algo más salvaje e impredecible”, explicó Harington.

En ese cambio, la ambigüedad moral sigue siendo el eje central. 'Industry' no ofrece héroes: todos sus personajes están marcados por contradicciones, traumas y deseos que los empujan al límite.