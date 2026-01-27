Wapa.pe
Tercer episodio de ‘The Pitt’ ya está disponible en HBO MAX

'The Pitt' ganó el Globo de Oro a la mejor serie dramática y ya está de regreso a la pantalla chica con la segunda temporada.

    Ya se estrenó la segunda temporada.
    La serie Max Original, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad.

    En su segunda temporada, la serie continúa profundizando en las decisiones imposibles, la presión constante y las historias humanas que se cruzan en el área de urgencias, donde cada hora puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este jueves no te pierdas un nuevo episodio por HBO Max.

    Con personajes que enfrentan nuevos retos profesionales y emocionales, THE PITT eleva la intensidad mientras el hospital se convierte en el escenario de conflictos que no siempre tienen una sola respuesta correcta.

    Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) forman parte del elenco de THE PITT.

    THE PITT es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, bajo un acuerdo general con JWP. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy®️ John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle, Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless) y Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).

    El episodio 3 se estrena este jueves por HBO Max. Los primeros episodios ya están disponibles en la plataforma, así como la primera temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;