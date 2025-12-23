HBO Max da avance de las series y películas que estrenará en 2026: 'La casa del dragón 3' y más

HBO Max da avance de las series y películas que estrenará en 2026: 'La casa del dragón 3' y másÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
HBO Max encendió la expectativa de los fans al lanzar un nuevo spot oficial que adelanta su ambiciosa programación de series, documentales y películas para el 2026. El video reúne imágenes inéditas, avances exclusivos y el regreso de algunos de los títulos más aclamados por la audiencia.
Con este vistazo anticipado, HBO Max deja claro que 2026 será un año cargado de estrenos imperdibles y regresos muy esperados. Sin duda, el retorno de 'La casa del dragón' y Euphoria' son dos de las historias más esperadas.
Las series y estrenos que marcarán el 2026 en HBO Max
A continuación, el listado oficial de títulos presentados en el avance de HBO Max:
- La casa del dragón, temporada 3 – estreno en el tercer trimestre de 2026
- Euphoria, temporada 3 – estreno en abril
- Industry, temporada 4 – estreno el 11 de enero
- The Pitt, temporada 2 – estreno el 8 de enero
- El caballero de los siete reinos – estreno el 18 de enero
- DTF St. Louis – estreno en 2026
- The Comeback, temporada 3 – estreno en marzo
- Rooster – estreno en marzo
- Mel Brooks: The 99 Year Old Man! – estreno en 2026
- Proyecto de Larry David – estreno en 2026
- Half Man – estreno en 2026
- Hacks, temporada 5 – estreno en 2026
- Stuart Fails to Save the Universe – estreno en 2026
- La edad dorada, temporada 4 – estreno en 2026
- War – estreno en 2026
- Duna: La profecía, temporada 2 – estreno en 2026
- Linternas – estreno en 2026
- Como agua para chocolate, temporada 2 – estreno el 15 de febrero
- Margarita*, temporadas 2 y 3 – estreno en 2026.