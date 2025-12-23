HBO Max da avance de las series y películas que estrenará en 2026: 'La casa del dragón 3' y más

HBO Max adelantó su ambiciosa programación para 2026 con estrenos exclusivos, nuevas temporadas y proyectos inéditos que prometen dominar el streaming.

'La casa del dragón' hace su retorno a HBO Max. | Foto: Composición de El Popular

HBO Max encendió la expectativa de los fans al lanzar un nuevo spot oficial que adelanta su ambiciosa programación de series, documentales y películas para el 2026. El video reúne imágenes inéditas, avances exclusivos y el regreso de algunos de los títulos más aclamados por la audiencia.

Con este vistazo anticipado, HBO Max deja claro que 2026 será un año cargado de estrenos imperdibles y regresos muy esperados. Sin duda, el retorno de 'La casa del dragón' y Euphoria' son dos de las historias más esperadas.

Las series y estrenos que marcarán el 2026 en HBO Max

A continuación, el listado oficial de títulos presentados en el avance de HBO Max: