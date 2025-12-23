Wapa.pe
HBO Max da avance de las series y películas que estrenará en 2026: 'La casa del dragón 3' y más

HBO Max adelantó su ambiciosa programación para 2026 con estrenos exclusivos, nuevas temporadas y proyectos inéditos que prometen dominar el streaming.

    HBO Max encendió la expectativa de los fans al lanzar un nuevo spot oficial que adelanta su ambiciosa programación de series, documentales y películas para el 2026. El video reúne imágenes inéditas, avances exclusivos y el regreso de algunos de los títulos más aclamados por la audiencia.

    Con este vistazo anticipado, HBO Max deja claro que 2026 será un año cargado de estrenos imperdibles y regresos muy esperados. Sin duda, el retorno de 'La casa del dragón' y Euphoria' son dos de las historias más esperadas.

    Las series y estrenos que marcarán el 2026 en HBO Max

    A continuación, el listado oficial de títulos presentados en el avance de HBO Max:

    • La casa del dragón, temporada 3 – estreno en el tercer trimestre de 2026
    • Euphoria, temporada 3 – estreno en abril
    • Industry, temporada 4 – estreno el 11 de enero
    • The Pitt, temporada 2 – estreno el 8 de enero
    • El caballero de los siete reinos – estreno el 18 de enero
    • DTF St. Louis – estreno en 2026
    • The Comeback, temporada 3 – estreno en marzo
    • Rooster – estreno en marzo
    • Mel Brooks: The 99 Year Old Man! – estreno en 2026
    • Proyecto de Larry David – estreno en 2026
    • Half Man – estreno en 2026
    • Hacks, temporada 5 – estreno en 2026
    • Stuart Fails to Save the Universe – estreno en 2026
    • La edad dorada, temporada 4 – estreno en 2026
    • War – estreno en 2026
    • Duna: La profecía, temporada 2 – estreno en 2026
    • Linternas – estreno en 2026
    • Como agua para chocolate, temporada 2 – estreno el 15 de febrero
    • Margarita*, temporadas 2 y 3 – estreno en 2026.
    ;