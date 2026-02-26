Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

A pocos días del inicio de clases, el Gobierno Regional confirmó oficialmente que el año escolar 2026 será postergado debido a la emergencia provocada por las lluvias en la región.

    El Ministerio de Educación anunció que el inicio oficial del año escolar 2026 está programado entre el 2 y 9 de marzo. No obstante, el país atraviesa una situación compleja debido a la presencia del Niño Costero.

    Frente a este escenario, el Gobierno Regional de Arequipa confirmó que el retorno a las aulas será postergado en dicha región.

    Retrasan el inicio del año escolar 2026 en Arequipa

    Mediante un comunicado, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó que el comienzo del año escolar se aplazará una semana en las instituciones privadas y de convenio, como medida preventiva ante el estado de emergencia que afecta a varios distritos por las intensas lluvias.

    Comunicado Arequipa
    Comunicado Arequipa

    Con esta decisión, se prevé que las clases en los colegios de la región inicien el lunes 16 de marzo; sin embargo, esta fecha dependerá de la evolución de la situación en Arequipa, donde actualmente se reportan más de 1.200 viviendas inundadas y serios daños en la infraestructura a causa de las precipitaciones y el desborde de torrenteras.

    Cabe señalar que, hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre un posible retraso del año escolar 2026 a nivel nacional. Aun así, no se descarta que las autoridades regionales adopten medidas adicionales con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia.

    Arequipa golpeada por la furia de la naturaleza

    Arequipa figura entre las zonas más afectadas por las lluvias de gran intensidad. De acuerdo con el balance del gobierno regional, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero, la emergencia ha dejado hasta ahora 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1.229 viviendas con daños y 44 casas declaradas inhabitables.

    La gravedad del panorama ha motivado la llegada de cuatro ministros a la región. El 23 de febrero, las autoridades realizaron inspecciones en los sectores impactados por la torrentera El Chullo, en el distrito de Yanahuara, así como en Villa Continental, en Cayma, donde se constató el severo daño ocasionado por el ingreso de lodo y material de arrastre a viviendas, vías principales e infraestructura pública.

    Ante la magnitud de la emergencia y el elevado número de afectados, el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez reiteró su pedido al Ejecutivo Nacional para que se declare en estado de emergencia a seis provincias de la región, con el objetivo de agilizar la atención y canalizar mayores recursos para enfrentar los estragos.

    La situación también se replica en otras zonas del país. En Cajamarca, el colapso de un tramo de la carretera en la quebrada Los Ajos dejó incomunicada a la provincia de San Miguel. En Tumbes, más de 530 familias del distrito de Casita, en la provincia de Contralmirante Villar, quedaron aisladas tras la activación de una quebrada. Mientras tanto, en Piura, las lluvias inundaron el barrio Nicaragua, en Máncora, y provocaron serios daños en la Panamericana Norte, principal vía de acceso afectada por aniegos de agua y lodo.

