El cronograma de Minedu establece cuatro bloques académicos y semanas de gestión para asegurar una planificación efectiva.

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) ya oficializó el cronograma del año escolar 2026 y confirmó que los colegios públicos iniciarán clases el lunes 16 de marzo. No obstante, entre las familias surge una pregunta clave: ¿esa misma fecha rige para las instituciones privadas?

¿Qué pasará con el inicio de clases en colegios privados en 2026?

En el caso de los colegios particulares, Minedu precisa que cada institución tiene la potestad de fijar su propia fecha de inicio, considerando su propuesta educativa y organización interna.

De acuerdo con información difundida por Infobae Perú, varios centros privados han optado por comenzar sus actividades entre el 2 y el 9 de marzo. Esta flexibilidad marca una diferencia frente al calendario unificado que rige para el sistema público.

La normativa vigente contempla tanto el desarrollo académico como la gestión institucional, con el objetivo de que cada colegio garantice un retorno a clases debidamente planificado y enfocado en la calidad educativa.

La medida establecida mediante la Resolución Ministerial N° 501-2025 dispone un periodo lectivo de 36 semanas efectivas, organizado en cuatro bloques pedagógicos. Este esquema incluye, además, ocho semanas destinadas a labores de gestión institucional, enfocadas en planificación, organización y evaluación interna.

Durante ese tiempo, docentes y personal administrativo continúan desarrollando actividades hasta el 31 de diciembre. Estas jornadas están orientadas a fortalecer la planificación académica, capacitar al equipo educativo y asegurar condiciones óptimas para el siguiente periodo escolar.

Ministerio de Educación del Perú fija fecha de inicio escolar 2026: ¿aplica igual para públicos y privados?

El Ministerio de Educación confirmó que el año escolar 2026 en los colegios públicos arrancará el 16 de marzo y se extenderá hasta el 18 de diciembre. Este periodo contempla 42 semanas de servicio educativo, distribuidas en cuatro tramos académicos a lo largo del año.

Con este calendario, más de 6.2 millones de alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria volverán a las aulas en todo el país. La programación oficial quedó organizada de la siguiente manera:

Semanas de gestión inicial: 2 al 13 de marzo

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo

Semana de gestión (vacaciones): 18 al 22 de mayo

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio

Semanas de gestión (vacaciones): 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de gestión (vacaciones): 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre