Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

Minedu asigna S/813 millones en bonos para más de 200 mil docentes y auxiliares en todo el país.

¡Se oficializó! El Ministerio de Educación (Minedu) realizará una gran inversión para el sector educativo. Mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, se comunicó el desembolso de 813 millones de soles direccionados al pago de asignaciones temporales y bonificaciones extraordinarias. Con esta medida se busca beneficiar a 200. 000 profesionales, entre profesores y auxiliares de educación, a partir del mes de marzo de 2026.

¿Quiénes son los beneficiados del pago desde marzo, según Minedu?

De acuerdo al Minedu, el bono busca reconocer el trabajo en condiciones especiales, enfocándose en quienes trabajan en zonas de difícil acceso o en instituciones con distintas necesidades. Po lo que, programaron un esquema de pagos que se divide de esta manera:

Por Ruralidad: Los montos variarán entre S/70 y S/500 mensuales, calculados según la distancia entre la institución educativa y la capital de provincia más cercana.

Zonas Especiales:

VRAEM: Asignación de S/300.

Zona de Frontera: Asignación de S/100.

Tipo de Institución:

Unidocente: S/200 adicionales.

Multigrado: S/140 adicionales.

Educación Bilingüe: S/50 adicionales.

Dominio de Lengua Originaria: Los docentes de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) percibirán S/100 adicionales si acreditan el dominio de la lengua correspondiente.

¿Cómo saber si estoy en el padrón de beneficiarios? Minedu lanza página web

El Ministerio de Educación habilitó su portal institucional para que docentes y auxiliares consulten si figuran en los padrones aprobados mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU. Para realizar la verificación, los interesados deben ingresar a la web oficial del sector: Minedu.gob.pe.