Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

Minedu asigna S/813 millones en bonos para más de 200 mil docentes y auxiliares en todo el país.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar
    Minedu confirma nuevo bono para los profesionales de la educación.
    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

    ¡Se oficializó! El Ministerio de Educación (Minedu) realizará una gran inversión para el sector educativo. Mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, se comunicó el desembolso de 813 millones de soles direccionados al pago de asignaciones temporales y bonificaciones extraordinarias. Con esta medida se busca beneficiar a 200. 000 profesionales, entre profesores y auxiliares de educación, a partir del mes de marzo de 2026.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonas

    ¿Quiénes son los beneficiados del pago desde marzo, según Minedu?

    De acuerdo al Minedu, el bono busca reconocer el trabajo en condiciones especiales, enfocándose en quienes trabajan en zonas de difícil acceso o en instituciones con distintas necesidades. Po lo que, programaron un esquema de pagos que se divide de esta manera:

    Por Ruralidad: Los montos variarán entre S/70 y S/500 mensuales, calculados según la distancia entre la institución educativa y la capital de provincia más cercana.

    Zonas Especiales:

    VRAEM: Asignación de S/300.

    Zona de Frontera: Asignación de S/100.

    Tipo de Institución:

    Unidocente: S/200 adicionales.

    Multigrado: S/140 adicionales.

    Educación Bilingüe: S/50 adicionales.

    Dominio de Lengua Originaria: Los docentes de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) percibirán S/100 adicionales si acreditan el dominio de la lengua correspondiente.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    ¿Cómo saber si estoy en el padrón de beneficiarios? Minedu lanza página web

    El Ministerio de Educación habilitó su portal institucional para que docentes y auxiliares consulten si figuran en los padrones aprobados mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU. Para realizar la verificación, los interesados deben ingresar a la web oficial del sector: Minedu.gob.pe.

    Cabe precisar que este beneficio económico no tiene carácter pensionable ni forma parte del sueldo básico, debido a que responde a un criterio técnico y compensatorio por el trabajo que se desarrolla en zonas con condiciones geográficas y sociales adversas. A través de esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la permanencia del servicio educativo en las áreas más vulnerables del país y arrancar el año escolar 2026 con un respaldo económico directo para el magisterio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ESCALOFRIANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    Lo más vistos en Ocio

    Adrián Villar llegó a la Fiscalía para declarar por el atropello mortal de Lizeth Marzano, tras huir de escena

    El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos

    PNP pidió la detención de Adrián Villar y Marisel Linares por la muerte de Lizeth Marzano, pero Fiscalía no lo hizo

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    Peruana revela cómo su PADRE se enteró que es 'cariñosa': "Ya no hablo con él, me tuve que ir de mi casa"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego x3 cuchillos SANTOKU GUNDERSON + tabla de picar ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;