¡Atención, usuarios! Hidrandina ha anunciado cortes programados de electricidad este martes 24 y miércoles 25 de febrero en diversas zonas de La Libertad, Áncash y Cajamarca. Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio, con acciones como mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes trabajen desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que las actividades diarias no se vean afectadas durante estas fechas.