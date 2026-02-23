Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, usuarios! Hidrandina ha anunciado cortes programados de electricidad este martes 24 y miércoles 25 de febrero en diversas zonas de La Libertad, Áncash y Cajamarca. Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio, con acciones como mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes trabajen desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que las actividades diarias no se vean afectadas durante estas fechas.
LEE MÁS: DNI electrónico GRATIS: estos peruanos podrán obtenerlo sin pagar y así puedes verificar si calificas
Corte de luz 24 de febrero
Áncash
- Nuevo Chimboten - Zonas afectadas: Primero de Mayo (Mz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O, P, R, S); Conjunto Habitacional: Villa Romero, sector La Perla, Los Pantanos de Villa María, Tres de Octubre, Urb. Buenos Aires.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Cajamarca
- Zonas afectadas: Av. El Maestro, cuadras 1, 2, 3 y 4; Av. Mario Urteaga, cuadras 1 y 2; Av. Los Héroes, cuadras 1 y 3; Jr. Ayacucho, cuadras 6, 7 y 8; Jr. Cinco Esquinas, cuadra 7; Jr. José Sabogal, cuadra 12; Jr. El Inca, cuadras 1, 2, 3 y 4; Jr. Amazonas, cuadras 11 y 12; Jr. Amalia Puga, cuadra 12; Jr. Progreso, cuadras 1 y 2; Jr. Elías Horna, cuadra 1; Pasaje Esperanza, cuadra 1; Pasaje La Colmena, cuadra 1; y Urbanización Cajamarca, Mz. A.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
TAMBIÉN LEE: ¿Tu bus escolar es seguro? Verifica rápido si el vehículo y el conductor están autorizados
Corte de luz 25 de febrero
La Libertad
- Distrito de Víctor Larco - Zonas afectadas: Balneario Buenos Aires Sur: Av. Bolivia, cdra. 3; Av. Lima, cdra. 4; Av. Manuel Seoane, cdras. 2, 3; Jr. Lima, cdra. 3; Av. Santa Rosa, cdra. 2; Ca. 3 de Octubre, cdra. 3; Ca. Antonio Mathey, cdras. 4, 5; Ca. Callao, cdra. 4; Ca. Hermanos Pinzón, cdra. 4; Ca. Lima, cdras. 3, 4; Ca. Piura, cdras. 1, 2, 3; Ca. Salaverry, cdras. 1, 3; Ca. Santa Rosa, cdras. 3, 4; Jr. Santa Rosa, cdras. 2, 3, 4; Pje. Lima, cdras. 3, 4; Jr. Salaverry, cdras. 1, 3.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Trujillo - Zonas afectadas: Barrio El Molino, Ca. Coronel Gómez, cdra. 04, 05; Av. América Norte, cdra. 05, 06; Av. El Ejército, cdra. 10, 11, 12; Pje. O'Donovan, cdra. 03, 04, 05; Ca. Cecilio Cox, cdra. 03 y Pje. Llave, cdra. 1.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.
Áncash
- Nuevo Chimbote - Zonas afectadas: Sectores de Villa San Luis I Etapa (Mz. A, B, I y J); UPIS Villa San Luis II Etapa (Mz. C, D, E, A1, B1, F1, I1, J1, L1 y M1), AA.HH. Villa Municipal, AA.HH. Unión del Sur, AA.HH. Las Brisas del Mar I Etapa, Sector Pampa de Atahualpa, Urb. Garatea, Mz. 52, AA.HH. Las Delicias y Parque Industrial.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Cajamarca
- Namora - Zonas afectadas: Chuchun, Los Cipreces de Quelluacocha, Cotiqueo, Sector Torres Huaylla, Sector El Milagro, Sarin, Adacucho, Sector El Aliso Alto, Sector Nuevo San José, Juncos – Namora, Sector Quelluacocha, Sector El Suro, El Corral, Huayla Masma, La Laguna de Quelluacocha, Sector Quishuar, La Masma, La Rinconada, El Cushuro, La Cruz Chica, Alto Quelluacocha, San Juan de Quelluacocha, Sector La Tumbicha, Sector La Laguna, Sector El Puquio, El Progreso - Namora, Sector Las Quinuas.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Los Baños del Inca - Zonas afectadas: C.P. Luychupucro Alto, Alto Puyllucana, Chin Chin Chuquipuquio, Sector Chaquilpampa, Santa Úrsula, Santa Rosa de Chaquil, Huascacocha – Parahuaylloma, Marcobamba, Sector Licliconga, Luichupucro Alto, Sector Chaquil Pampa, El Capulí, Sector Chaquil Capulí.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Llacanora - Zonas afectadas: C.P. Sulluscocha, El Tambo, Anexo Tauripampa, La Laguna Santa Úrsula, Laguna Sulluscocha, Anexo Cruz Colorado, Shaullo Grande, Sector Ocshaloma, Sector El Nivel, Sulloscocha, Sector El Choro y Lanchiconga – Uyumbil.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Jesús - Zonas afectadas: Palturo, San José de Canay.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.